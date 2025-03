¿Por qué envió una amenaza de bomba por mail?

Me quedé sin crédito en el celu. Tengo un prepago y no da para pasar a un contrato. Antel también me hace sufrir, ponele, así que los próximos son ellos.

Mucha gente se confundió porque envió el mensaje pasada la medianoche y anunciaba que el ataque sería “mañana”, así que quedó la duda de si iba a atacar el miércoles o el jueves.

Lo hice a propósito. No hay que confiar en la precisión ni en la imprecisión de un atacante que tira al bulto.

Existe el prejuicio de que los atacantes en masa son personas con problemas afectivos. ¿Qué piensa usted?

No sé cómo será para los colegas, porque en el foro no surgen esos temas. Generalmente charlamos de autos, de porno y de fútbol, es decir, cosas que alejen a los homosexuales. De política está prohibido hablar porque siempre se arma quilombo.

¿Tuvo algún tipo de militancia anterior más ortodoxa, digamos?

Sí, claro. Me arrimé a un grupo de antivacunas, terraplanistas, toda la barra que hablaba de plandemia y eso, pero me parecieron demasiado chiflados y me abrí.

¿Cómo pensaba disparar las armas, usar los cuchillos y además filmar todo y subirlo a TikTok usted solo?

Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. En esto no hay secretos: hay que trabajar en la semana, entrenar duro para lograr una automatización. Al principio cuesta porque, ponele, alguna vez apuñalé a mi perro con el celu... pero luego va saliendo.

¿Por qué quería devolver el dolor, pero aumentado? ¿No es un intercambio injusto?

No sé, puede ser. Pero ellos empezaron, entonces sentí que era lo que correspondía. Es como los intereses, ponele.

¿Hay algún pensador que lo haya inspirado?

Me gusta mucho Steven Segal, pero no sé si califica.