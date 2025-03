Capricornio - Atravesarás momentos muy difíciles en lo familiar y desearás no haber nacido, o por lo menos no haber nacido bajo el signo de Capricornio, porque en definitiva ese es el origen de tus problemas.

Acuario - No te hagas ningún estudio médico este año. ¿Para qué amargarte? Disfrutá al máximo lo poco que te queda de vida.

Tauro - Ganó Momosapiens después de 13 años. ¿Sabés quién es el único que no gana nunca? Exactamente. Pero podés mejorar: los astros indican que es una gran semana para invertir en bienes raíces. Buscá el siguiente barrio en ser gentrificado y apurate, porque hay otros 300.000 taurinos en el país.

$Libra - Si compraste la criptomoneda de Javier Milei no podemos ayudarte, porque tu problema no son los astros; tu problema es que sos un pelotudo.

Leo - En pocos días terminará la única estación del año en la que la química de tu organismo más o menos te deja vivir. Se vienen el frío y la oscuridad y tus días sólo contendrán deseos de llegar a la cama desde el mismo momento en que te levantaste. Piedra de la suerte: amatista.

Géminis - Según los más recientes descubrimientos del telescopio espacial James Webb, el 2% de los nacidos bajo este signo en realidad pertenecen a Tauro.

Sagitario - Un tío tuyo se quedará varado en un aeropuerto y te escribirá un mail para pedirte dinero, pero tú no se lo girarás porque creerás que es una estafa. Pero cuidado: también puede ocurrir que te escriban un mail con esa misma historia pero que efectivamente sea una estafa. ¿Le darás dinero a ambos, no le darás dinero a ninguno o te arriesgarás a darle dinero a uno y no a otro, de forma que tendrás un 50% de probabilidades de acertar y un 50% de probabilidades de equivocarte? Sólo Dios lo sabe. Aprovechamos para recordarte que, según las interpretaciones más radicales de la doctrina católica, creer en los horóscopos es una herejía.

Tiquismiquis - Mucho cuidado este fin de semana al hacer las compras si te vas para afuera. No improvises y hacé una lista ya mismo. No pueden faltar morcillas saladas, pulpón, asado, chinchulines, algún pedazo de pollo para la merienda, chorizo casero, chorizo de rueda, chorizo de cerdo y vaca, chorizo colorado y dos tomates.