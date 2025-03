De: Sebastián da Silva

Para: Yamandú Orsi

Don Yamandú: Las jineteadas no son moco’e pavo. El gaucho es como la torcaza: anda en el monte pa comer, pero si ha de bajar al llano pone la gucha abajo’el agua. Tordo que le escapa al rebenque, tordo que no llega al pastizal. El campo no e pa cualquiera, pero cualquier gaucho salta un alambrao si anda con faca en mano.

De: Yamandú Orsi

Para: Alfredo Fratti

Te adjunto un mensaje que me mandó Sebastián da Silva, a ver si entendés algo.

De: Alfredo Fratti

Para: Yamandú Orsi

¡Pero si está clarito como agua’e estanque al alba! Ese gaucho es rabonero pero no da vueltas como la vaca entorá, sino que va al hueso como zorro en tapera. Él quiere explicarnos que el caballo va a la doma como el perro chupa lona.

Todo gaucho se siente

traicionao en su bondá

cuando la china le miente.

De: Yamandú Orsi

Para: Alejandro Sánchez

Te reenvío este mail de Fratti. Yo no entiendo nada.

De: Alejandro Sánchez

Para: Yamandú Orsi

Yo tampoco entiendo nada. Por las dudas, posponé la entrada en vigor de las multas a las jineteadas.