Granadero por siempre | Los tupamaros antes querían “desalambrar” y expropiar la tierra sin pagar nada. Ahora quieren hacer eso mismo, pero pagando. Es el tipo de cosas que me hacen creer que un mundo mejor es posible.

Mati_Stand_up | La verdad es que el gobierno se equivocó con esto, y pensando dónde se lo van a tener que meter... se viene una COLONOscopía! Vieron una foto del presidente de Colonización? Para mí no es colono, ¡es Koloneston! Estoy en Cafe-Bar CorcheArte, viernes 21hs, apurate que quedan 2300 entradas!

Héctor | “Orgullosamente colono”? Ahora todo da orgullo??? La verdad es un poco lamentable que las políticas identitarias lleguen al campo. Recuerdo cuando se empezó a decir lo del “orgullo gay”!!! Yo no lo podía creer y mis amigos tampoco. Aunque después lo defendí porque empecé a sentir cosas por un compañero de trabajo que tenía una matraca inconcebible, pero esa es otra historia, no sé por qué lo estoy contando acá. Supongo que porque mi padre es un tipo de muy pocas pulgas que vota a Cabildo Abierto.

*EL INVESTIGADOR* | Esto no para!! Seguiremos investigando a los ministros del gobierno del Frente. Estos días vamos a destapar varias ollas. Sólo un adelanto: Menoni no tiene hecho el computest.

Oro San | Ehhhhh... todos caretas, el parruqueta este y los del gobierno anterior. Entreguen el campo para plantar loco, que estamos refisura. Aguante el Pepe, loco...

Vecina_En_Alerta | En lugar de preocuparse de lo que pasa en un campo que está a miles de kilómetros de acá deberían preocuparse por lo que pasa en Montevideo. La situación de los pichis que viven en la calle es insostenible. Se tiran gases en cualquier lado con total impunidad. En la comisaría me dijeron que, según la Ley de Faltas, eso no es delito. ¿No habrá que cambiar la Ley de Faltas?

Pía | @Vecina_En_Alerta, yo entiendo lo que estás pasando. Quedé adentro con 15.000 dólares en bonos ganaderos, fui a hacer la denuncia a la Décima y me dijeron que ahí no era, que hiciera la denuncia en el Banco Central. ¡¿En un banco quieren que confíe?! ¡¿Después de quedar adentro con 30.000 dólares en el Banco de Montevideo?! No tienen vergüenza.

Aderbal Jr | El senador Lucas Da Silva dice que la estancia tiene bruta piscina y bueno yo digo entonces que hagan algo para la gurisada también que en verano acá hace un calor bárbaro y ya que estamos un quincho o algo para tapar un poco el sol mientras prendemos un fuego los grandes.

Ruralista de antes | Me parece que se está desvirtuando el objetivo del Instituto de Colonización. La idea era darles un poco de terreno empedrado a los paisanos para que no jorobaran con el reparto de tierras. Ahora, si les vamos a dar tremendos campos, ¿cuál es la gracia? ¿Qué nos queda para los demás? Mire, señor Suipacha Sánchez, que el espacio no es infinito, si uno crece, el otro se achica.