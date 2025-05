En las localidades con menos de 2.000 habitantes reina una anarquía estilo Mad Max. Al ser esta la cantidad de pobladores a partir de la cual se constituye un municipio, cualquier localidad que esté por debajo de ese número no tiene gobierno local. Debido a esto las reglas no existen, cualquiera puede matar a quien le caiga mal y los parques están secos porque nadie los riega.

Los inventó el Frente Amplio para no acumular poder. La idea surgió de las reuniones periódicas que la cúpula de la coalición de izquierda mantenía con politólogos. De allí se fueron convencidos de que era sana “la rotación de los partidos en los gobiernos” y que debían crearse estos municipios en donde perder poder a manos de los partidos de derecha. Y no sólo eso: había que darles mucha plata para que se notara.

El 97% de los concejales no tiene otro hobbie. Al tratarse de cargos no rentados y con escasa incidencia en la vida pública, es difícil encontrar candidatos que no trabajen ni estudien ni tengan vida familiar ni vida social ni un hobbie más entretenido al que dedicar su tiempo libre. El 3% que sí cumple con alguna o varias de estas condiciones está integrado por aspirantes a dirigentes tan desafortunados que ni siquiera llegaron a ediles.