Marcelo (sobreprimo): “Más allá de los resultados, considero que fue un avance tener a Vicky Cáceres y Vero Piñeiro como candidatas. Estoy seguro de que esto va a allanar el camino para que en el futuro podamos elegir como intendenta a alguna Vane”.

Paula (manicurista): “Artigas, Salto y Soriano demostraron que el electorado uruguayo no castiga la corrupción. Lo que no entiendo es por qué no ganó el Partido Nacional en noviembre”.

Virginia (psicóloga): “Me gusta mucho cómo habla Legnani, me hace acordar a Foucault, pero no tanto al de Vigilar y castigar, sino al de Viñas y viñedos de Borgoña”.

Mirna (quinielera): “Bergara ganó porque supo interpretar el pensamiento de Mujica, sobre todo eso de que triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno se cae. Seguro fue lo que le pasó por la cabeza después de salir disfrazado de carpincho”.

Mauricio (politólogo): “Estoy orgulloso del aburrimiento y la falta de entusiasmo que generan las elecciones departamentales entre la ciudadanía. Es propio de los países con sociedades maduras que tienen democracias serias y consolidadas. Lástima lo de Lavalleja. Ahí tienen una democracia calidad Haití”.

Américo (vendedor de banderas): “Fueron unas elecciones muy apáticas. El domingo de noche me agarré flor de bajón porque me iba a clavar con un montón de banderas que no le vendí a nadie. Por suerte en la semana repuntó la venta”.

Sergio (empresario cannábico): “Creo que la victoria de Patricia Soria fue un gran avance para las mujeres. Le fue mejor que a Fernando Amado. Ahora, obviamente, se va a quedar con el sector”.

Cristina (vecina): “Acá en Parque Rodó siempre arrasaba el FA, pero ahora, con todos los hijos de pocitenses que se vinieron para este barrio, la cosa está mucho más peleada. Si no me mudo a Casavalle o Flor de Maroñas es porque allá no se consigue pan de masa madre”.