Streaming

El juego de Primaria. Por primera vez, una producción audiovisual 100% uruguaya entretiene y genera conciencia sin escatimar sentido del show. La estructura es simple pero efectiva. En un estrado, atados a su respectiva silla, hay tres jerarcas de varias ramas del gobierno. En un trono que ocupa la posición central está el conductor encapuchado, con una laptop en la que chequea cuán al día están los jerarcas con el impuesto de Primaria. Cuando se detecta una irregularidad, el conductor grita el ya famoso “dale nomás” y de detrás de una cortina sale un escolar que se dirige al deudor y puede disponer de él a su antojo. Las reacciones más virales han sido la de Thiago, que gritó 53 veces “arruinaste mi futuro” a la cara de un edil colorado, y la de Valentino, que escupió el rostro de una directora de Vialidad de la Intendencia.

Libros

Es muy tarde y ellos empezaron. El historiador Juan Carlos Pérez Martínez viene trabajando desde hace décadas en temas relacionados con la última dictadura y sus consecuencias. De extracción wilsonista, Pérez Martínez escribió en 1988 el ensayo Es muy temprano y ellos empezaron, en el que hacía un detallado análisis de cómo los tupamaros fueron los culpables de la dictadura y explicaba que aún no había pasado el tiempo suficiente para empezar a buscar a los desaparecidos. En El pueblo ya decidió y ellos empezaron, de 2008, continuaba con su análisis sobre la dictadura provocada por los tupamaros y además argumentaba que la Ley de Caducidad no podía ser anulada porque ya había sido ratificada en un plebiscito, por lo que no se podía condenar a militares ni buscar restos de desaparecidos. Ahora el autor acaba de publicar Es muy tarde y ellos empezaron, en donde ahonda en su explicación de por qué los tupamaros son los únicos responsables de la dictadura y además explica que no tiene sentido buscar los restos de los desaparecidos porque ya es demasiado tarde. El libro cierra con un epílogo de Javier García, en el que el senador, también de extracción wilsonista, reflexiona sobre la dictadura cívico-militar-tupamara y hace un llamamiento a no gastar más plata en la búsqueda de desaparecidos.

Libros

Sea usted un fotógrafo alternativo en 15 días. Un precioso objeto para regalar al adolescente de la casa con mucho tiempo libre y baja intensidad en la búsqueda de una profesión real. Fotos desenfocadas, sujetos indefinidos o sin importancia en la imagen podrán parecer errores para los parámetros hegemónicos, pero para Louis Click-Bertrand (Playa Pascual, 1971) se trata de procedimientos para desatar la creatividad y evitar los lugares comunes: una mariposa aplastada por la oruga de un tanque de guerra, un boleto de Cutcsa en la escena de un crimen, un primer plano de una cáscara de maní justo cuando la pelota entra al arco en una final. El libro lo vende el autor en la puerta del teatro El Galpón.