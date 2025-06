Acuario

Una parte de los nacidos bajo este signo verá su estado de ánimo alterado, pues experimentará días cortos y sensaciones térmicas bajas o muy bajas, mientras que otra porción experimentará calores, de moderados a extremos, con muchas horas de sol. Suponemos que esto es porque viven en distintos hemisferios del globo, aunque no estamos seguros, porque lo nuestro es mirar las estrellas.

Leo

Buen momento para el león. Aclaramos que no estamos hablando de vos, persona nacida bajo el signo de Leo, sino de Javier Milei, que sigue con una popularidad de la concha de la lora.

Vilgo

A la computadola esta del olto se le lompió la elle o me metielon un vilus soletes de mielda. Peldón, pelo así no loglo labulal y además palece que me estuviela bulando de una laza en lugal de bulalme de los vilgos. Pala colmo, se van a cleel que hago holóscopo chino, y nada que vel, polque yo plefielo el occidental.

Sagitauro

El frío invierno montevideano hará que te deprimas. Desearás haber nacido en una costa soleada y tropical. Por ejemplo, la de Sierra Leona. ¿Sabes que es uno de los países más pobres de África, que casi no hay electricidad, que la mayoría de los médicos se fueron del país y que entre la guerra civil y el ébola casi todo está en ruinas? Ah, pero cómo te gusta quejarte.

Muy de Capricornio

Andrés, tratá de achicar con la idea del “cogobierno”, no es por ahí. Esta semana te cagó Perrone, capaz que la próxima Salle y después quién sabe. Tenés que conseguir plata, como en la campaña. Es eso o seguir teniendo semanas jodidas, vos verás.

Géminis

Tienes la plata para comprarte un auto, pero te parece que contamina y que aumenta el problema del tránsito. Estás jugado a la renovación del sistema de transporte que prometió Mario Bergara, pero él dice que ahora va a estudiar el tema. ESTUDIAR. Con suerte, habrá alguna línea de ómnibus nueva en 2029.

Tacuario

Deberás tomar decisiones importantes que condicionarán el resto de tu vida para bien o para mal, según qué decidas. En este caso concreto te recomendamos no hacerles caso a los horóscopos. En situaciones como esta no da para andar bobeando.

Gastritis

Es momento de tomar una decisión alocada, imprevista, sorprendente, inusual, desconcertante, inaudita, abrupta, inesperada, apabullante, tajante, repentina, súbita, arriesgada. Si te decimos cuál, pierde todas sus cualidades.

Ofiuco

Esta es la época de comprar mallas de baño, lentes de sol, protector solar, ropa fresca, porque están mucho más baratos. A menos que seas tan pesimista que pienses que el mundo no llega al próximo verano. En ese caso, invierte todo en drogas, alcohol, sexo.