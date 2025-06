Sonia (peluquera): Los padres de estos chicos que roban perfumes claramente hicieron un trabajo mucho mejor que el mío, porque mi hijo adolescente se baña una vez cada seis días.

Sergio (contador): Tenemos que empezar a cuestionarnos seriamente qué efectos está teniendo sobre nuestra sociedad la inmigración amazónica.

Mauro (hacker): Lo que falla es la educación. Estos jóvenes tendrían que estar en sus casas haciendo estafas online.

Marina (deshollinadora): Tenemos que hacer algo con el tema de los robos en las farmacias. El otro día me cobraron 300 pesos por una pasta de dientes.

Verónica (astrónoma): Acá en Uruguay no hay pirañas. Para mí tendríamos que ponerle un nombre más nuestro. “Motorrobo”, por ejemplo, que es todo con O. “Ojo, los chorros son como nosotros”, “No, no, no, yo no lo conozco”. “Todo horroroso, sólo dolor”.

Laura (taxista): Siempre dije que si el Chueco Maciel hubiera tenido una moto no lo agarraban más.

Adriana (rematadora): A juzgar por las filmaciones que vi, los motociclistas jóvenes finalmente están entendiendo la importancia de usar casco todo el tiempo.

Román (repartidor): Creo que los tótems que piensa instalar el Ministerio del Interior los van a intimidar, aunque todo depende de qué tan rápido puedan correr esos cosos.

Silvio (hilandero): En mi barrio no hay robos piraña. Lo que hay son unas paradas que hablan con voz extranjera aunque uno no les pregunte nada. En vez de La Figurita, parece que ahora viviera en El Cromo.

Jorge (militante, jubilado): Los robos estos son como las encuestas del INE. Así te lo digo. ¿Alguna vez te encuestaron? ¿Alguna vez te robó una piraña? Todo manija de la derecha y los medios.