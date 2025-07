Casupá Masoller. Desde que perdió las elecciones, el Partido Nacional no emboca una. Primero el bochorno de Delgado en el Honorable Directorio y ahora esto del edil. Tenemos que enfocarnos en las cosas importantes, las que de verdad le preocupan a la gente, no hablar de estas pavadas. ¿Cómo no se da cuenta el edil de que el tema del parque Rodó no son los toboganes sino el gusanito manzana?

Ciudadana_preocupada. Después los frentachos se quejan de que llamemos a Cosse LA FARAONA!!! Estos toboganes son un capricho que pone en riesgo la salud de los niños, fueron realizados con MANO DE OBRA ESCLAVA y tienen EXACTAMENTE la misma inclinación que las pirámides de Giza! ¿Cómo la gente no se da cuenta de que los masones ESTÁN EN TODOS LADOS???!!!!

Don’t_Thread_On_Me. @Ciudadana_preocupada Al fin alguien que dice las cosas como son!!! La ciclovía de 18 de Julio está COMPLETAMENTE ALINEADA A LA SALIDA DEL SOL EL 18 DE JULIO! Y los medios, obviamente, nos quieren distraer con eso de que es la avenida la que está alineada. Nano Folle es el líder de la masonería en Uruguay!!!

Bagual. Estoy harto de la cobertura que se da a las cuestiones de Montevideo. El interior está lleno de esos toboganes y nadie hace alharaca, porque ahí los nenes no se ponen a llorar si se les quema un poco el culo. De hecho, lo tienen recontra curtido de andar a caballo. Ojo, yo soy de Montevideo, pero milito en una agrupación del Partido Nacional de Pocitos, así que sé algo del tema.

Carnavalero de ley. Ya veo que a La Mojigata se le va a ocurrir entrar por ahí al Teatro de Verano y no por atrás del escenario. No los dejan y van a armar quilombo. Firme.

Flia. Heber. Déjenlos tranquilos con los toboganes, porque van a armar una comisión interpartidaria con participación social y esos diálogos que les encantan y vamos a tener que nombrar a alguien y después decir que no vamos a participar. Ahorrémonos líos y santas pascuas.

Coracero de antes. Después nos dicen que podemos lograr cosas si le damos los votos al Frente. Mirá esto. Toboganes para convertir a nuestros jóvenes en unos pavotes. De ahí a fumar marihuana y a la sinfónica queer. ¿Sabés cómo los tendría yo? De shorcito y remera blanca que les marquen bien la musculatura, corriendo por Bulevar Artigas y cantando canciones militares o policiales, como las de Village People.

Liberal_Republicano. ¡Cuidado! Empiezan con los toboganes en las canteras del parque Rodó y después los empiezan a poner en el cerro Pan de Azúcar, Villa Serrana y la loma de Punta Ballena. Cuando nos queramos acordar tenemos al igualitarismo socialista en todos lados, como en Corea del Norte, en donde hasta los balnearios más lindos están llenos de personas sin instrucción.