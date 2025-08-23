- José Gervasio Artigas | Destino Paraguay - Incesto - Final amargo
- Juan Antonio Lavalleja | Provocador - Picante - Agridulce
- Fructuoso Rivera | Historias de traición - En portuñol - Crímenes reales
- Cruzada libertadora | Deportes extremos - Aventuras - Turismo
- Uruguay | Ficción - Miniaturas - Proyectos polémicos
- Jura de la Constitución | Espectáculos - Simbolismo - Literatura fantástica
- Provincia Cisplatina | Telenovela brasileña - Surrealista - Inusual
- Lord Ponsomby | Thriller de espías - Romance - Grandes inventos
- Declaratoria de la Independencia | Costumbres argentinas - Hermandad rioplatense - Ambiente provincial
- Dámaso Antonio Larrañaga | Nuevas ideas - Libros - La venganza de los nerds
- Guerra cisplatina | Clásico sudamericano - Mapas - Comienzos del Mercosur.
El bicentenario según Netflix
Menos de 1 minuto de lectura
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
¿Te interesa el humor de la diaria? Suscribite
¿Ya tenés cuenta?Ingresá