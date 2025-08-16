Leo. Habrá mejoras en lo económico, pero no para ti.

Capricornio. Tendrás una semana llena de angustia y sufrimiento. Es mejor que te cambies a algún signo del horóscopo chino. En Temu están regalados.

Escorpio. Saturno entra en una fase de rotación oblicua, haciendo peligrar variedad de equilibrios en la tierra y en el cielo. Evita viajar más allá de tu planeta de residencia.

Aries. El fantasma de tu madre se te aparecerá para reclamarte la devolución de un táper.

Piscis. La Soledad no es buena consejera. La Dolores tampoco y la Milagros, menos. La única a la que más o menos le podés dar pelota es a la Remedios, que tiene una vida de mierda pero es buena observadora.

Libra. Mala semana para ejercer tu oficio, al igual que en las otras 51 del año. La culpa no es de los astros, sino tuya, por haber elegido esa profesión de mierda.

Cáncer. Buen momento para deshacerte de esos lastres que arrastras desde hace años y te impiden alcanzar un futuro más pleno. Pero cuidado: tus hijos te van a mirar con ojos tristes para hacerte sentir culpable por abandonarlos. No dejes que eso te afecte. Recuerda que lo único que te falta para tener una vida mejor es pisar el acelerador y no mirar hacia atrás.

Acuario. No eres el centro del Universo. Ni siquiera la Tierra es el centro del Universo. El centro del Universo es una estrella llamada Dulce de Leche, que está a 7.000 millones de años luz de nuestro planeta.

Sagitario. Tu vida de pareja solía verse favorecida por la posición del cinturón de Orión, pero un agujero negro acaba de comerse a una de las Tres Marías, así que prepárate para una vida de soledad.

Virgo. Buen momento para armarte de valor y dejar finalmente a tu pareja. Hazlo por Whatsapp, que es menos traumático. Para ti.

Aldebarán. Esta simpática y traviesa estrellita suele comportarse con mucha picardía. Sus diabluras pueden traerte algún que otro dolor de cabeza, como la muerte de algún ser querido o la pérdida de todos tus ahorros. ¡Qué bandida!

Tauro. Te regalarán un CD y deberás esperar a que se ponga de moda nuevamente, algo que ocurrirá recién cuando pase el furor de los vinilos.

Géminis. Deja de buscar todo el tiempo la aprobación de los demás. Si a tus 97 años no lo lograste, es hora de dejar atrás tus inseguridades y empezar a salir desnudo a la calle.

Caballo de paja. Si no moderas tus gastos, a fin de mes te encontrarás gastando los 30 puntos que te quedaban en tu tarjeta de comprador frecuente del supermercado y vendiendo envases de cerveza. Cuida tus finanzas. Pero si no puedes hacerlo, al menos intenta gastar tu dinero comprando cerveza en el supermercado al que vas siempre.