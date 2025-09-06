Libra. La defensa de tus intereses empresariales estará en manos de una persona capaz de gritarle a otra “puto de mierda”. Evalúa cambiar de lobista.

Capricornio. Prohibirán un pesticida que te venía muy bien para aumentar la renta de tu campo. Es momento de considerar otras opciones para el uso comercial del terreno, como el aterrizaje de avionetas recreativas provenientes de Paraguay.

Géminis. Buen momento para la cría de ganado Hereford, Holando y Angus. Por “buen momento” nos referimos a los últimos dos siglos, porque es tremendo negocio. Alcanza con haber heredado un campo.

Leo. Unos animalistas se encadenarán en la Rural del Prado y pasarás un momento desagradable. Para superarlo deberás confiar en tu inteligencia emocional y en la fuerza de brazos de tu capataz.

Sagitario. En tu visita a la ciudad, te encontrarás con personas que pensarán que un poco de tu riqueza debe ser compartida. Invocarán oscuros documentos secretos como el llamado “programa del FA”. Vos tranquilo que no va a pasar nada.

Aries. Planea cuidadosamente tus actividades del fin de semana, ya que este mes, además de ir a la Rural del Prado, deberás concurrir a la Fiesta del Cordero Lechal, al Día del Bagual Primerizo, al Festival del Chorizo de Rueda Rueda, al Segundo Encuentro del Asado Con y Sin Cuero, a la Convención del Queso Colonia, Dambo y Patoso, a las Guitarreadas por el Pato Cabrero y a la Ruta del Chocolate de Campo. Eso sí: merecido descanso de lunes a viernes.

Libra v.2.0. Algún nerd semivirgen intentará convencer a todo el mundo de que la carne artificial es el futuro. No te preocupes, seguramente es alguna pelotudez que leyó en un horóscopo.

Piscis. Buen momento para intentar recomponer tu relación con ese peón que te trajo incontables dolores de cabeza. Debes aprender a soltar. Recuerda que intentar armar un sindicato es un desliz que puede cometer cualquiera. ¿Haberlo echado a rebencazos es un castigo suficiente? Seguramente no. Pero quizás sea momento de poner la otra mejilla y perdonar.

Géminis II. El resto de los productores rurales se burlarán de ti porque te dedicas a la cría de abejas en lugar de cosas de hombre como vacas, cerdos y caballos. No entres en esa. Acá lo que importa es qué es lo que les gusta a los chinos.

Galgo de Onda. Los zurdos te inundarán el campo para construir una represa que suministre agua para sus amigos de Montevideo, con la excusa de que sin agua la vida no es viable. Es importante que encuentres algún argumento más fuerte, como que cae la rentabilidad del emprendimiento.

Tauro. Es un muy buen momento para desdoblar las críticas porque el dólar está muy bajo. El buen momento no se debe a la posición de los astros, sino a que la izquierda volvió al poder.