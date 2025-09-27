A veces Leo. En el ámbito amoroso no estás pasando por un gran momento. Tus sentimientos no son contemplados, te sientes solo y un opresivo agujero negro en el pecho amenaza con acompañarte el tiempo que sigas con vida. A nivel de pareja, en cambio, todo 10 puntos.

Pichis. Ese plan de ir a probar suerte en Estados Unidos, entrar de turista y de repente ver qué onda si pinta un laburo, bueno, mejor dejarlo en suspenso hasta 2028. Es que Saturno está en conjunción con Marte y además Tauro está en la casa de Escorpio, lo que marca que no es buen momento para ir al país del norte. Eso, sumado a que Trump está metiendo inmigrantes en cana a paladas.

Toro en mi rodeo. Descubrirás al amor de tu vida. Pero, atención, podría estar al lado tuyo y que te pase desapercibida. Para reconocerla deberás seguir algunas pistas: viste ropa de primera y deja el ombligo afuera, entra bailando a la ronda agitando sin parar.

Sanguinario. Volvió a subir el morrón. No compres. Naranja dulce y barata. Compra para toda la semana. La mandarina sigue bajando, pero ya no tiene gusto. Libre albedrío.

Escarpín. Intenta esforzarte más para lograr tus objetivos. Más. Un poquito más. Ahí está bien.

Cáncer de colon. Luego de varios intentos amorosos insatisfactorios, los planetas parecerán alinearse para cambiar la realidad. Pero como cualquier tarado sabe, la alineación planetaria es sólo efecto visual y no una alineación física en el espacio. Son sólo momentos para la observación astronómica, así que vas a tener que intentar no ser tan tarado con las minas y bañarte más seguido a ver si cambia tu realidad.

Celta de Virgo. El amor vuelve con la posibilidad de reconciliación: un embole. Para mejorar la salud es clave evitar excesos: comer mucha lechuga tampoco es bueno. En lo laboral se destacan proyectos colectivos creativos, nada firme. El dinero fluye, en el sentido de que sigue de largo.

Libra esterlina. El día de hoy es importante que no estés tan reactivo. Deja las manos sobre la hornalla. Trabajo: recibirás una propuesta tentadora, pero revisa primero las incompatibilidades para evitarle otro lío a Yama. Dinero: no le des bola a la hippie de tu cuñada cuando dice que algo no es un gasto, sino una inversión. Es un gasto.