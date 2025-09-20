Agronomía. Grandes fortunas - contaminación ambiental - bombillas caras
Odontología. Terror - imágenes sensibles - gastos millonarios
Química. Explosivo - drogas sintéticas - dermatitis
Artes. Pornografía - alcoholismo - desempleo
Derecho. Crimen organizado - vestimenta elegante - escuela de políticos
Ciencias sociales. Veganismo - marxismo - la vida de los indigentes
Humanidades. Cine francés - bajo presupuesto - lenguas muertas
Comunicación. Batalla cultural - influencers - antisemitismo
Ciencias económicas. Provocador - optimista - ocultismo
Ingeniería. La venganza de los nerds - robots humanos- celibato
Arquitectura. Viajes y turismo - construcciones inútiles - humedad
Veterinaria. Gastronomía - maltrato animal - especismo
Medicina. Esperas - juicios millonarios - empresas y negocios
Psicología. Tarot - autoayuda - matriarcado.