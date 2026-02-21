Sebastián da Silva. Bueno, muchachos, tenemos la comisión investigadora. Ahora hay que meterle y trabajar para que salga bien y sea contundente. ¿Quién se encarga?

Andrés Ojeda. Yo estoy para dar una mano, pero no para encargarme. A mí el mar me da un poco de miedo.

Sebastián da Silva. Qué cagoncito resultaste. No te hagas problemas que siempre va a haber un blanco para defender lo indefendible. @Javier_Garcia_Sen supongo que vas a manejar esto con la solvencia que acostumbrás.

Javier García. ¿Cómo andan? ¿Para cuándo quedó al final? Lo pregunto porque tengo un montón de laburo que me encargó don Mario y quiero responderle porque el hombre se ha portado muy bien. Además, tengo cuatro pasajes abiertos para Vigo y se me vencen. Si no hago el viaje ahora, los pierdo.

Sebastián da Silva. Pero lpm... no quiere laburar nadie, ya veo. Yo tengo que hacer una cadena de oración para que venga la lluvia y darles de comer a los chanchos. No puedo estar en todo.

Graciela Bianchi. No embromen, tampoco hay que preparar mucha cosa. Alcanza con dejar claro que lo que quiere el FA-PIT es comprarles los barcos a los chinos y entregarles el país para que saquen todo el litio que haya.

Andrés Ojeda. No sabía que había litio acá.

Graciela Bianchi. ¿Qué importa eso, boludo?

Álvaro Perrone. Son un desastre. Después quieren armar un lema común.

Julio María Sanguinetti. Bajemos un poco la pelota. Propongo que @Javier_Garcia_Sen arme un subgrupo de Whatsapp con gente que pueda trabajar específicamente en esto. Los senadores Da Silva y Bianchi es mejor que sigan en sus cosas y... Andrés va a estar. Un día se viene a casa y conversamos. Él va a estar.

Nacho_Ruglio. Hola!! Recién me agregó Julio y les agradezco que estén pensando en apoyar mi reelección...

Julio María Sanguinetti. No, pará que le erré de grupo, Nacho. Te saco de este y te agrego al otro. Disculpen.

Sebastián da Silva. Si les parece bien, agrego a Gabriel Gianoli.

Graciela Bianchi. ¿A quién?

Sebastián da Silva. Al chapista...

Graciela Bianchi. jajajajaja

Álvaro Perrone. Estuvo buena esa...

Andrés Ojeda. ¿Es chapista?

Sebastián da Silva. Este es tarado.