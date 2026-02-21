¿Qué les diría a todas las personas que lo seguían en sus redes sociales?

Que desgraciadamente no voy a poder devolverles todo el tiempo que invirtieron en leerme.

¿Sigue considerándose un “malla oro”?

Totalmente. Y tampoco voy a devolver mi malla.

¿En qué se basa su defensa?

En que la libertad individual es un bien demasiado preciado para mí como para que me lo quiten mandándome a la cárcel.

O sea que también sigue considerándose un libertario.

Por supuesto. Creo que con un Estado mínimo las estafas piramidales serían mucho más rentables.

¿Cómo explica las transferencias millonarias que hizo su hija?

Ella siempre fue muy gastadora. La madre la malcrió.

¿Se arrepiente de algo?

Debería haber invertido en negocios más seguros, como la venta de patrulleras navales al Estado.

¿Y sigue pensando que el capitalismo es el mejor sistema posible?

Sí. Siempre y cuando no te atrapen.

¿Cuál cree que es el principal problema de Uruguay hoy en día?

Acá se castiga el éxito. En mi caso, de hecho, quieren castigar mi éxito con varios años de cárcel.

El año pasado lo declararon en quiebra como persona física. ¿Qué opina al respecto?

Me conmueve que alguien siga considerándome una persona.