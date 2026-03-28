Un túnel secreto

Detrás del aspecto afable y conciliador que proyecta Yamandú Orsi, y que lo está transformando en uno de los presidentes con peor saldo de aprobación de Latinoamérica, hay un político con ideas claras y determinación para llevarlas a cabo. El hecho de que un presidente de la República haya cedido ante las exigencias de un intendente se explica porque el primero nunca abandonó su proyecto de hacer el túnel. La construcción de esta obra, de hecho, comenzó el 30 de junio de 2024, cuando Álvaro Delgado anunció a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula y selló el triunfo de Orsi.

Sendas transversales para disidencias

La transversalidad en las políticas siempre ha sido una prioridad para los momentos en que tampoco hay mucha otra cosa para mostrar. ¿Qué significa este concepto? No está del todo claro, pero tener sendas transversales podría cumplir con el criterio. Doblemente importante si se atiende el tema de las disidencias, o disidencialidades, por lo que se instalarán disi-sendas perpendiculares a 18 de Julio, Colonia y San José para la circulación exclusiva de las personas antiguamente denominadas “raras”.

Diseño masón

Hace poco descubrimos que la ubicación del Obelisco responde a una planificación urbanística basada en la simbología masona. Puesto que los masones siguen teniendo en Uruguay la misma influencia que tenían cuando se instaló aquel monumento, el nuevo STM también contempla referencias a este culto. Concretamente, el recorrido del BTR se desviará a la altura de la Intendencia y trazará un triángulo que tendrá como sus otros dos vértices al Cementerio Central y a la sede del Partido Colorado. Se prevé que en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con el túnel, todo el sistema político se pondrá de acuerdo.

A la Ciudad Vieja solo se podrá ingresar por Buquebús

El primer trazado de la Ciudad Vieja se hizo antes de la Revolución Industrial, por lo que las calles estaban pensadas únicamente para que circularan por ellas carruajes, ciudadanos de bien y desclasados que habían sido expulsados de cualquier sistema de protección social y abandonados a su suerte. Hoy en día la situación es muy distinta: los carruajes fueron sustituidos por automóviles. Pero si bien esta transición no presentó demasiados problemas, en el caso de los nuevos ómnibus BRT, estos son demasiado grandes para el distrito colonial. Las personas que quieran ingresar a Ciudad Vieja en transporte público deberán abordar un barco que los llevará desde la terminal que se construirá detrás de la cancha de Rampla Juniors hasta el Puerto de Montevideo. La licitación para la concesión de este servicio aún no está pronta, pero sí se sabe que uno de los requisitos será que el titular de la empresa adjudicataria se llame Juan Carlos y las iniciales de sus apellidos sean L.M.