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De más y de menos
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De más
- Emboscar al conejito de pascuas y estofarlo.
- Entender por qué Trump decidió atacar Irán
- Presentar tu Plan Nacional de Seguridad un par de días antes de que empiece una de las semanas en las que se le presta menos atención a la política.
- Lograr prender el fogón del camping solamente con pinocha y luego de apenas 37 intentos.
- Comer pescado el Viernes Santo y carne los otros 51 viernes del año.
- Escuchar el nuevo disco de Paul McCartney con tus hijos y que no se duerman.
- Seguir la transmisión de la Vigilia Pascual en la Catedral Metropolitana para ver qué dirigentes del Partido Nacional asisten y si Valeria Ripoll está entre ellos.
- Los huevos de pascua que no traen caramelos a punto de vencerse.
- Seguir confiando en que Bielsa va a empezar a llevarse bien con los jugadores y que estos van a empezar a jugar con la motivación necesaria para hacer un papel mínimamente digno en el Mundial.
- Seguir confiando en la raza humana.
- Mandarle un saludo de cumpleaños a alguien que no conocés de un grupo de Whatsapp y que todo sea una trampa del resto para dejarte en evidencia.
De menos
- Que Chat GPT sea más cariñoso contigo que cualquiera de tus compañeros de trabajo.
- Que se pudran los pedazos de banana natural que les pusiste a tus hijos adentro del huevo de pascua para que sea más saludable.
- Caer al glamping con una garrafita de 3 kilos oxidada.
- No saber lo que es el glamping.
- No saber lo que es una garrafita de 3 kilos.
- Que la vuelta de Cristo te agarre comiendo un asado el Viernes Santo.
- Llevar a tus sobrinos a ver la última película de Disney, olvidarte de uno y que justo sea el que todavía no aprendió a hablar.
- Ser ateo, estar orgulloso de la tradición laica de Uruguay y aún así poder disfrutar de nueve días de vacaciones.
- Ir a Cordón Sur de mañana y ver pila de jóvenes escuchando la Vuelta Ciclista en la Spika, porque es la nueva moda vintage.
- No poder celebrar el Pesaj tranquilo porque el lugar de origen de tu pueblo está gobernado por psicópatas.
- Enterarte de que se murió Gustavo Cerati porque fuiste al concierto de Soda Estéreo y el tipo nunca apareció.
- Ser incapaz de comprender qué tiene que ver la muerte de Cristo con los huevos de chocolate, los conejos y las roscas que te venden en la panadería y que son iguales a las roscas de reyes.
- Clavarte con laburo toda la Semana de Turismo porque estás preparando una radio que sale el 6 de abril.
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