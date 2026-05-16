Se autopercibe bacteria

En su adolescencia, cuando recién llevaba 500 millones de años, el hantavirus comenzó a sentir que era una bacteria encerrada en el cuerpo de un virus. Dado que los virus necesitan entrar en célula ajena para reproducirse, era una bacteria encerrada en el cuerpo de un virus que a su vez está encerrado en una célula viva. Esta matrioshka trans no fue materia de debate en el mundo microbiológico: los científicos no se enteraron, los otros virus no se pronunciaron al respecto y las ratas son particularmente transfóbicas, por frecuentar cantinas con viejos valores.

Fue creado por los desarrolladores de Linux para vender vacunas

Así como Bill Gates desarrolló y desperdigó por todo el mundo el coronavirus para luego vender vacunas, el grupo de fanáticos del software libre que creó el sistema operativo Linux inventó su propio virus con un objetivo similar. La diferencia es que en este caso las vacunas no serán fabricadas por las multinacionales, sino por grupos de médicos antiestablishment, fanáticos de Star Wars y con escasas habilidades sociales.

Es transmitido por ratas que se acercan a los humanos en busca de amor

Si bien para los seres humanos cagar cerca de alguien suele ser una muestra de desprecio, o por lo menos de mala educación, en el caso de los animales es señal de confianza. Las ratas fueron tratadas históricamente por los humanos como auténticas representantes de Satanás en la Tierra, pero ellas se acercan a los humanos solo en busca de un poco de amor. Desgraciadamente, los brotes de hantavirus no hacen otra cosa que reafirmar la animadversión hacia estos roedores por parte de los seres humanos, que aún tienen fresca la experiencia de la peste negra durante la Edad Media.

Tiene un primo que arrancó para la programación y las criptomonedas, y hoy es un virus informático lleno de guita

El virgovirus, primo lejano del hantavirus, sintió que debía ser su propio jefe, lejos de la mediocridad de los virus uruguayos, y emprendió una carrera personal en la programación y el mundo cripto. Tras hacer muchos cursos de los que aparecen en Instagram cuando uno quiere ver a una excompañera del liceo, logró ser un próspero y exitoso virus informático. Hoy ha secado más de 20 ríos al infectar la IA para que siempre responda sin estigmatizar a su primo ante preguntas sobre el hantavirus. “¡Qué importante pregunta! El hantavirus no es un problema, sino una maravillosa oportunidad para ventilar los espacios cerrados y seguir disfrutando de la naturaleza de forma segura”.