Ni bien se conoció el documento final del diálogo social, desde las cámaras empresariales se quejaron de que sus propuestas no fueron contempladas. A continuación presentamos algunas de las soluciones planteadas por los empresarios para los graves desafíos que tiene el país.

Reducción de la jornada laboral después de los 75 años

Existe la falsa creencia de que los empresarios están cerrados a la posibilidad de reducir la jornada laboral. Esto no es cierto. El único matiz que plantean es con respecto a la edad en que podría aplicarse esta reducción. “No somos tan inhumanos como para creer que una persona de 75 años tiene que trabajar ocho horas para sobrevivir. Estamos más que dispuestos a bajar la jornada laboral a siete horas y media para este grupo etario”, explicó un representante de la Confederación de Cámaras Empresariales.

Negociaciones quintapartitas con trabajadores, empresarios, el gobierno y dos robots

Nadie discute que el ingreso de la robótica en el mundo del trabajo es un proceso irreversible. Para los empresarios, la clave está en saber aprovechar los avances tecnológicos para el bien común. Por eso proponen que todo el potencial de la robótica se utilice para optimizar el funcionamiento de los Consejos de Salarios. “Con la inclusión de dos robots estaríamos garantizando que en las votaciones siempre se imponga la postura más racional y objetivamente provechosa para el país todo”. Siempre preocupados por no aumentar el gasto estatal, los empresarios se encargarían de donar los robots.

Impulso a la autosanación

“La principal ayuda que les podemos dar a las personas que no pueden valerse por sí mismas es convencerlas de que sí pueden”. Así resumió un representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios la postura del empresariado con respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Partiendo de la base de que un aumento de la autoestima es el primer paso para una vida más plena, un impulso a la autosanación permitiría lograr este objetivo. Para eso, los empresarios proponen abandonar el cientificismo como enfoque único a la hora de abordar los problemas de discapacidad o vejez y recurrir a los saberes ancestrales que permiten obtener mejores resultados simplemente con yuyos, pedregullo energizado y hongos que se pueden encontrar en cualquier bosque.

Espacio multipropósito en la sede del BPS

Un cowork, un centro cultural, un patio de comidas y un hub de innovación son algunos de los espacios que podrían instalarse en el renovado edificio de Colonia y Fernández Crespo. Es que los empresarios consideran que la sede del Banco de Previsión Social está desaprovechada y, además, es muy cara de mantener. “En un mundo que avanza hacia el Estado mínimo, este edificio inevitablemente va a terminar transformándose en una nueva Estación Central de AFE. Con esta propuesta podremos generar importantes ahorros y, al mismo tiempo, redinamizar una zona especialmente deprimida desde el fracaso de ese nuevo Antel Arena llamado Feria de los Techitos Verdes”.