Una niña entre los escombros de una casa destruida tras un ataque militar israelí al oeste de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza entró en una nueva etapa, en la que se silencia todavía más la situación sobre lo que ocurre en ese territorio.

El gobierno de Benjamin Netanyahu anunció en diciembre que expiraron los permisos de 37 organizaciones humanitarias para seguir trabajando en Gaza y en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. La medida abarca, entre otros, a Oxfam y Médicos sin Fronteras, que si esta política no se revierte, en marzo ya no podrán hacer su trabajo humanitario.

En un comunicado conjunto, una veintena de relatores especializados en distintas áreas, entre ellos la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, coincidieron en que “al bloquear la ayuda, Israel empeora las condiciones que ponen en peligro la vida de los palestinos y aumenta la posible responsabilidad penal de los gobernantes israelíes”.

“Prohibir que organizaciones que salvan vidas operen en Gaza marca una nueva fase en una política que hace la vida insoportable para una población ya devastada por el genocidio”, manifestaron.

Informaron que la decisión israelí, presentada como una “medida de seguridad nacional” otorga a las autoridades “poderes discrecionales para denegar el estatus a esas agencias” bajo el argumento de que apoyaron “procedimientos legales internacionales contra ciudadanos israelíes”, participaron en boicots o se negaron “a definir a Israel como un Estado judío y democrático”.

Esta prohibición “no es un acto aislado, sino parte de un ataque sistemático contra las operaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados y un paso más en el desmantelamiento deliberado de la ayuda vital para Gaza”, señalaron. Recordaron que desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes mataron a 500 trabajadores humanitarios y a más de 1.500 trabajadores de la salud, además de mantener “campañas de desprestigio contra el personal humanitario”, en particular contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

También recordaron los asesinatos de periodistas y la decisión de impedir a la prensa extranjera entrar a la Franja de Gaza.

“Hemos entrado en una nueva fase en la que Israel y sus partidarios han llegado a la etapa del genocidio sin testigos”, afirmaron. Argumentaron que al impedir que actúen las organizaciones humanitarias en ese territorio también se facilita que se cometan “atrocidades sin escrutinio público”.

“No quedan palabras para describir en lo que se ha convertido Gaza”, manifestaron. Señalaron que en pleno invierno, la ONU y organizaciones humanitarias sólo pudieron entregar 14.600 carpas para 85.000 personas y que 1,3 millones de palestinos enfrentan el invierno sin refugio adecuado.

Por su parte, James Elder, el vocero del Fondo de la ONU para la infancia, Unicef, dijo que durante los tres meses de cese del fuego, declarado el 10 de octubre, 60 niños y 40 niñas murieron por ataques israelíes. Según informó la agencia Efe, Elder dijo en una conferencia de prensa que estas son las muertes en incidentes que pudieron ser verificados, por lo tanto, la cifra podría ser mayor.

“Un alto el fuego que frena las bombas es un avance, pero uno que aún entierra niños no es suficiente”, advirtió el vocero de Unicef.

En cuanto al cese de los permisos para las 37 organizaciones humanitarias, manifestó: “Cuando ha prohibido a organizaciones clave entregar ayuda y dar testimonio, así como el acceso a periodistas extranjeros, ¿cree que restringir el escrutinio sobre el sufrimiento de los niños va a limitar las consecuencias?”.

Desde el jueves hasta ayer, los ataques israelíes mataron a 12 personas en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. Los hospitales, además, recibieron en esas 24 horas dos cuerpos recuperados en el territorio y 18 personas heridas. En total, desde que se declaró el cese del fuego, los ataques de Israel en la Franja de Gaza mataron a 463 personas.

Si bien cesó el bombardeo constante, las operaciones militares en Gaza no terminaron. Mediante el análisis de imágenes satelitales, la BBC informó que Israel ha movido la llamada “línea amarilla”, que no siempre está señalizada, en la que están replegadas sus tropas. Los palestinos que se acerquen corren riesgo de ser atacados. Sin embargo, Israel niega haber maniobrado con esa línea divisoria.

A su vez, The New York Times, que también analizó imágenes satelitales, informó que durante este período de cese del fuego, militares israelíes destruyeron más de 2.500 estructuras en Gaza.

En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, defendió estas acciones, según citó Efe. “Afirman que el barrio de Shujaiya [en la ciudad de Gaza] ha sido destruido y que complejos de edificios enteros han sido demolidos desde el alto el fuego, además de invernaderos y zonas agrícolas. Felicito a los soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] por sus actividades”, dijo.