Palestinos el día después de un ataque del ejército israelí, en el campo de refugiados de Al-Shati, en la ciudad de Gaza.

El movimiento Hamas acusó ayer al gobierno de Estados Unidos de “encubrir” los ataques lanzados por Israel en la Franja de Gaza desde que se acordó un cese del fuego. Un portavoz de Hamas, Basem Naim, dijo que el ejército israelí mató el jueves a 13 palestinos bajo “pretextos inventados”. Según Israel, atacó en respuesta al lanzamiento fallido de un proyectil “desde la zona de la ciudad de Gaza hacia el territorio del Estado de Israel”. Así lo manifestaron en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet, los servicios de inteligencia y seguridad interna israelí, que describieron la respuesta como “ataques selectivos contra terroristas e infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hamas en el sur y el norte de la Franja de Gaza”.

Por el contrario, un informe de la Defensa Civil de Gaza, los servicios de rescate, afirma que en esos ataques en los que murieron 13 palestinos, cinco eran niños. Además, la ofensiva dejó numerosos heridos. Desde que se pactó una tregua en la Franja de Gaza, Israel mató a 439 palestinos en ese territorio, donde desde los ataques del 7 de octubre de 2023 la muertes contabilizadas por las autoridades locales son 71.409, en una población de poco más de dos millones de personas. A esas muertes se suman 171.304 heridos, muchos con secuelas graves.

El portavoz de Hamas dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, será el responsable del “fracaso” del plan de Trump por “renegar de sus compromisos” y “escalar la situación en el terreno” para volver a atacar a los palestinos de Gaza, según informó Europa Press, citando al diario palestino Filastin.

Naim insistió en que Netanyahu se propone “sabotear el acuerdo” y continuar con esta ofensiva para “salvarse a sí mismo” de los casos de corrupción que enfrenta en los tribunales.

Agregó que mientras la actitud de Israel “plantea serias dudas” a los mediadores en este conflicto (Egipto, Qatar y Turquía), Hamas está preparado para avanzar hacia una segunda fase del plan de Trump.

El jueves, otro vocero de Hamas, Hazem Qassan, dijo que el movimiento se dispone a trabajar para entregar el gobierno de la Franja de Gaza al comité independiente cuya creación está prevista en el plan del presidente estadounidense. “Hamas está esperando la formación de una comisión de independientes para administrar la Franja de Gaza en todos los ámbitos”, dijo, y agregó que “el movimiento ha decidido previamente que no participará en la administración de la Franja de Gaza”.

Para pasar a una segunda etapa, Israel exige que se complete la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, que seguían en Gaza al momento de firmar el acuerdo, en setiembre. Todavía está pendiente la entrega de los restos de uno de ellos, cuyo paradero Hamas dice desconocer.

Mientras tanto, se acercan las fechas previstas para avanzar en el cronograma del plan de Trump. Según informó la agencia Efe, el presidente estadounidense se propone anunciar formalmente la semana que viene la creación de la Junta de Paz de Gaza, que su gobierno controlará y que tutelará a una administración tecnocrática integrada por palestinos independientes. De acuerdo con el portal Axios, la primera sesión de esa junta se desarrollará al mismo tiempo que el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que tendrá lugar del 19 al 23 de enero.

La agencia informó que Trump le comunicó recientemente a Netanyahu que seguirá trabajando para el desarme de Hamas y el regreso del cuerpo del último rehén a Israel, pero que no condicionará su “plan de paz” a estos objetivos.