El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció este sábado a través de su cuenta de X que Ernesto Talvi, excandidato presidencial por el Partido Colorado y canciller uruguayo entre marzo y julio de 2020, se incorporó al equipo económico del gobierno liderado por el presidente argentino, Javier Milei.

Caputo definió a Talvi como un “economista de extensa trayectoria y reputación” y sostuvo que “su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”.

Según informó Búsqueda, Talvi colaborará con Caputo en asuntos vinculados al diseño económico y la estrategia del plan de estabilización que lleva a cabo el gobierno argentino. En particular, el exdirector del Centro de Estudios de la Realidad Económico y Social (Ceres) y doctor en Economía por la Universidad de Chicago participará en el estudio de las “próximas fases del plan de estabilización” y en el “desarrollo de herramientas de seguimiento, análisis y monitoreo” del programa, de acuerdo al semanario.

Luego de su sorpresiva salida de la política partidaria en los primeros meses del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, a través de una carta pública en la que informó sobre su categórica resolución (el quehacer político “no es lo mío”), Talvi pasó a desempeñarse como investigador en el Real Instituto Elcano de Madrid, España, un think tank de estudios internacionales y estratégicos.

En noviembre del año pasado, en una entrevista con La Nación, Talvi trazó un paralelismo entre el plan de estabilización que implementó Uruguay en la década del 90 y la situación actual en la Argentina de Milei.

“Es como la película Volver al futuro: vamos a ver en el pasado del programa uruguayo un futuro posible para la Argentina. El programa uruguayo empieza en diciembre de 90 y culmina siete años y medio después con una inflación de un dígito. Se pasó de una inflación de 140 a 40 por ciento en dos años, parecidísimo a la Argentina; y para bajar de 40 a 1 dígito, demoramos cinco años y medio. Eso fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita”, expresó al medio argentino.

En dicha entrevista, Talvi también se explayó sobre los gobiernos frenteamplistas de Tabaré Vázquez y José Mujica, y dijo sentirse “muy cercano” a la “centroizquierda”. En su visión, durante el ciclo frenteamplista, a pesar de que “estaba la posibilidad teórica de que migráramos hacia un esquema de organización de la sociedad totalmente distinto”, finalmente “el elemento socialista quedó para la redistribución, los énfasis pro trabajadores, todo lo que uno esperaría de la centroizquierda, a la cual yo me siento muy cercano, pero respetando al mismo tiempo las reglas de organización básica”.