El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció el sábado a través de su cuenta de X que Ernesto Talvi, excandidato presidencial por el Partido Colorado y canciller uruguayo entre marzo y julio de 2020, se incorporó al equipo económico del gobierno liderado por el presidente argentino, Javier Milei. Caputo definió a Talvi como un “economista de extensa trayectoria y reputación”, y sostuvo que “su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”.

Según informó Búsqueda, Talvi colaborará con Caputo en asuntos vinculados al diseño económico y la estrategia del plan de estabilización que lleva a cabo el gobierno argentino. En particular, el exdirector del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y doctor en Economía por la Universidad de Chicago participará en el estudio de las “próximas fases del plan de estabilización” y en el “desarrollo de herramientas de seguimiento, análisis y monitoreo” del programa, de acuerdo al semanario.

Este domingo, Talvi escribió en su cuenta de Linkedin y dijo sentirse “muy honrado y muy agradecido por la confianza del ministro de Economía, Luis Caputo”. “He aceptado este desafío desde un lugar estrictamente técnico y porque creo que se trata de un plan de estabilización y de reformas que puede contribuir a cambiar el rumbo de la Argentina y mejorar la vida de millones de personas que durante décadas han sufrido el azote de la inflación y de crisis recurrentes”, apuntó.

Asimismo, agradeció a su “colega y amigo”, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien le presentó a Caputo en mayo de 2024. “De Toto, de José Luis y del resto del equipo económico solo tengo palabras elogiosas: por su compromiso, por su solvencia técnica, por su disposición a dedicar muchas horas al pensamiento estratégico y por su apertura a cambiar de opinión cuando los argumentos resultan convincentes”.

La postura de Talvi

Luego de su sorpresiva salida de la política partidaria en los primeros meses del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, a través de una carta pública en la que informó sobre su categórica resolución (el quehacer político “no es lo mío”), Talvi pasó a desempeñarse como investigador en el Real Instituto Elcano de Madrid, España, un think tank de estudios internacionales y estratégicos.

En noviembre del año pasado, en una entrevista con La Nación, trazó un paralelismo entre el plan de estabilización que implementó Uruguay en la década del 90 y la situación actual en la Argentina de Milei. “Es como la película Volver al futuro: vamos a ver en el pasado del programa uruguayo un futuro posible para la Argentina. El programa uruguayo empieza en diciembre de 1990 y culmina siete años y medio después con una inflación de un dígito. Se pasó de una inflación de 140 a 40 por ciento en dos años, parecidísimo a la Argentina; y para bajar de 40 a 1 dígito, demoramos cinco años y medio. Eso fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita”, expresó al medio argentino.

En dicha entrevista, Talvi también se explayó sobre los gobiernos frenteamplistas de Tabaré Vázquez y José Mujica, y dijo sentirse “muy cercano” a la “centroizquierda”. En su visión, durante el ciclo frenteamplista, a pesar de que “estaba la posibilidad teórica de que migráramos hacia un esquema de organización de la sociedad totalmente distinto”, finalmente, “el elemento socialista quedó para la redistribución, los énfasis pro trabajadores, todo lo que uno esperaría de la centroizquierda, a la cual yo me siento muy cercano, pero respetando al mismo tiempo las reglas de organización básica”.

Reacciones desde el PC

Ante la noticia, el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, felicitó a Talvi en X y le envió un “abrazo grande”.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Felipe Schipani, quien integró en las elecciones de 2019 el sector Ciudadanos, liderado por Talvi, afirmó que le parece “muy bien” y que no le sorprende que un “gobierno lo convoque [a Talvi] para que asesore”, dado que “Ernesto es un economista de renombre no solo en Uruguay, sino también a nivel internacional”. A su vez, consideró que “para Uruguay es muy bueno”, porque “en la medida en que a la economía argentina le vaya bien, a nosotros, como socios de Argentina en el Mercosur, en virtud del intercambio comercial y muchas veces de cómo decisiones argentinas en materia económica impactan en Uruguay, a Uruguay le va a hacer bien”.

Schipani señaló que “una de las cosas que todos le reconocen al gobierno de Milei es su política macroeconómica, el abatimiento de la inflación increíble que han hecho”. En ese sentido, particularmente en esa área, “Ernesto, con el conocimiento que tiene y la capacidad que ha demostrado, puede hacer grandes aportes”, consideró. “Obviamente él no va a cumplir un rol político, es un rol técnico el que va a tener y creo que puede ser un gran asesor”, sostuvo.

Junto con su renuncia como canciller, Talvi también se despidió de la política partidaria a través de una carta pública en la que afirmó que el quehacer político “no es lo mío”. Desde entonces, no está vinculado al PC, más allá de que es votante y mantiene vínculos con “mucha gente del partido con la que durante años tuvo relación”, dijo Schipani. Al respecto de si la colaboración con el gobierno argentino podría generar un reacercamiento de Talvi a Uruguay y al PC, Schipani sostuvo que esa “va a tener que ser una decisión que eventualmente él tendrá que tomar”, sin perjuicio de que, “obviamente, la puerta del Partido Colorado siempre va a estar abierta para él para el rol que quiera cumplir”.

Otras fuentes del PC consultadas por la diaria expresaron, más bien, indiferencia ante el nuevo rol de Talvi, en tanto el excanciller está alejado de la actividad política y se ha dedicado al ámbito académico y privado. Es el caso del diputado Conrado Rodríguez, perteneciente a Vamos Uruguay, el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, quien consideró que “políticamente es indiferente”, en la medida en que fue contratado por otro gobierno como parte de su desempeño en la actividad privada.