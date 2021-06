No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El asesor presidencial Nicolás Martinelli informó en su cuenta de Twitter que los participantes del evento piloto del “pase responsable” realizado en el Auditorio Nacional Adela Reta el sábado 5 de junio no se contagiaron de covid-19. Los asistentes debieron realizarse un test de antígenos antes de ingresar y llevar el tapabocas puesto en todo momento.

“A una semana del evento piloto que se realizó en el Sodre, finalizó el seguimiento de los invitados no habiéndose registrado casos de covid-19”, escribió Martinelli. “Hoy podemos decir que concluye con éxito esta prueba piloto y agradecemos a todos los que apoyaron la iniciativa”, añadió el asesor del presidente Luis Lacalle Pou.

En la cita participaron un centenar de invitados, entre los que estaban las autoridades del Sodre y de los ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, además de legisladores de las comisiones de Salud tanto de la cámara alta como de la baja. Debieron pasar un control de temperatura, realizarse un test de antígenos y esperar el resultado en un lugar apartado. Todos los asistentes dieron negativo al examen e ingresaron a la sala.

La realización de test de covid-19 a los asistentes antes de la función de ballet no fue la única particularidad de ese evento. Ese día, los encargados de tomar la temperatura a quienes ingresaban al auditorio fueron el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del Sodre, Martín Inthamoussú, ya que los trabajadores decidieron no entrar en contacto con el público que no hubiera sido testeado.

Afuera del auditorio, a su vez, se registraron protestas de colectivos de artistas y una manifestación de un grupo antivacunas.