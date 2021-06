El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo este sábado que la polémica generada en torno al ministro de Turismo, Germán Cardoso, “ya pasó, Fiscalía habló, opinó, el Frente Amplio [FA] planteó lo que tenía que plantear y el gobierno respaldó. Lo que yo pueda decir no aporta nada, resta”.

En declaraciones recogidas por Radio Uruguay, Orsi sostuvo que Fiscalía fue clara, “el tema es con qué finalidad uno utiliza los vínculos, tienen que ser al servicio de la gente y eso lo hacemos diariamente”.

Esta semana, tras una investigación judicial, se conoció que el ministro Cardoso pidió información reservada y favores al coordinador de la Jefatura de Maldonado, el comisario Fernando Pereira, en nueve oportunidades entre 2020 y 2021. Pereira fue imputado como presunto autor de cinco delitos “en régimen de reiteración real”: revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina.

Tras conocerse las llamadas de Cardoso a Pereira, la bancada de legisladores del Frente Amplio pidió la renuncia del ministro, mientras en filas oficialistas lo apoyaron argumentando que se trataron de comunicaciones en las que el jerarca no fue beneficiado. El presidente Luis Lacalle Pou, dijo este sábado que no tiene objeciones sobre el accionar de Cardoso.

Este viernes el fiscal letrado departamental de 2° turno Jorge Vaz señaló a la diaria que no hubo delito por parte de Cardoso “porque era una relación de amistad, no estaba ejerciendo su cargo de ministro. No le decía ‘haga tal cosa, yo soy el ministro’. El que sí ordenaba cosas ejerciendo su cargo era Pereira”, pero no descartó que Cardoso sea convocado como testigo, en virtud de la formalización de la investigación.