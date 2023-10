La vicepresidenta de la República y líder del sector Futuro Nacional, Beatriz Argimón, anunció este sábado que no será precandidata en las internas del Partido Nacional (PN) en 2024 y que su agrupación decidió apoyar la precandidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Con el posicionamiento de Argimón, de a poco se terminan de colocar todas las piezas en el tablero de la interna blanca, ya que el jueves el senador Jorge Gandini anunció su precandidatura por el sector que lidera, Por la Patria, apelando a que en el PN se debe “recomponer el espacio wilsonista”.

En cuanto a Delgado, el secretario de Presidencia cuenta con el apoyo de su sector, Aire Fresco, el nuevo grupo D Centro, que nuclea a dirigentes escindidos de distintas filas blancas y ahora también Futuro Nacional. Todavía queda por conocer oficialmente la postura que tomará la alianza entre Espacio 40 y Mejor País (conocido coloquialmente como “el grupo de los intendentes”), a la que también se sumó el sector del diputado Álvaro Dastugue (exsartorista), Plan País, que juntos fueron rebautizados como Espacio País.

Un dirigente de Espacio 40 dijo a la diaria que en pocos días, seguramente en noviembre, harán público su apoyo, y que está todo encaminado para que sea a la precandidatura de Delgado. Por ahora están afinando algunos detalles, como las condiciones del apoyo.

A Delgado y Gandini se suma la precandidata que lanzó su campaña con más anticipación, Laura Raffo, cuya postulación para la presidencia es impulsada por el herrerismo, al que luego se sumó Alianza Nacional (AN) y el Movimiento Nacional de Rocha, todos bajo el paraguas del novel sector Sumar, que Raffo lidera. El último movimiento público de la precandidata fue el anuncio de que su sector respalda la iniciativa de reforma constitucional para que se habiliten los allanamientos nocturnos, impulsada por el senador Carlos Camy, de AN. “Los uruguayos de bien pueden estar tranquilos. Al que no comete ningún delito, nadie le va a allanar la casa, ni de día ni de noche”, señaló este viernes la precandidata en rueda de prensa.

“Sorpresa” en el Sartorismo por anuncio de Argimón

A todo esto, el anuncio de Argimón de que apoyará la precandidatura de Delgado generó sorpresa en la agrupación del senador y empresario Juan Sartori, que hace pocos días oficializó una alianza con el sector de la vicepresidenta. Este sábado, ni bien se conoció el anuncio de Argimón, el senador suplente de Sartori, Juan Straneo, aclaró en su cuenta de X que el empresario y su lista, la 880, “no adhirieron a la precandidatura de Delgado ni a ninguna candidatura”. “Están todas las posibilidades abiertas, incluso la de que Sartori sea candidato. El anuncio de apoyo de Beatriz Argimón a una candidatura no nos comprende a nosotros”, indicó.

En diálogo con la diaria, Straneo dijo que en su sector no sabían que Argimón haría este anuncio el sábado, por lo tanto, es una “sorpresa”, y aseguró que Sartori tampoco “estaba notificado de la decisión de ella”. “Que sorprendió es la palabra que lo describe, pero nosotros no calificamos su decisión ni hacemos una evaluación negativa de lo que ella hace. Simplemente, a nuestro electorado, a la gente afín a Sartori y a los dirigentes que son más afines a una candidatura de Juan les aclaramos que la definición de Beatriz no nos comprende a nosotros en cuanto a candidaturas. Eso es lo que tiene que quedar claro”, insistió.

El senador suplente agregó que esto quiere decir que el anuncio de Argimón no implica que Sartori apoye a Delgado, pero tampoco que el empresario “descarte apoyarlo”. A su vez, dijo que “por supuesto” puede suceder que el senador blanco finalmente defina postularse, aunque todavía no se manejan tiempos ni plazos para tomar una definición sobre el tema.

Straneo dijo que el acuerdo entre Argimón y Sartori es “de tipo político, mirando hacia adelante, sin definición de candidaturas, nada más”, y que la idea es, por estos días, empezar a definir “lineamientos generales”. Aclaró que el acuerdo significa, por ejemplo, que Argimón y Sartori eventualmente se presenten en una misma lista para las elecciones de octubre de 2024.