El también precandidato por el FA Yamandú Orsi opinó que es “natural” que alguno de los precandidatos decidiera apoyar el plebiscito. “El Frente decidió esto, que es la libertad de acción y haciendo uso de esa libertad, la compañera, como otros compañeros, tienen esa opinión y está bueno que así sea”, consideró. En relación a los sectores que apoyan la precandidatura de Cosse, en una rueda de prensa el sábado, Orsi dijo que “era hasta esperable” que se inclinara por firmar por el plebiscito. En ese sentido, dijo que “es sano que el Frente, a la interna mismo, permita esa libertad”.

Sobre su postura personal, Orsi recordó que “desde el principio manifesté que no acompañaba, que no me parecía el mejor camino” el plebiscito, pero reivindicó que “hay algo que sí es claro y es la coincidencia entre todos: que esta reforma que impulsó este gobierno no le sirve a la población, no le sirve al país, hay que buscar otro camino. El camino que se elige es el distinto. Y bueno, es parte de la democracia interna del Frente”.