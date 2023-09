Luego de varias idas y vueltas sobre su posible precandidatura a la presidencia, el senador del Partido Colorado (PC) y exministro de Ambiente Adrián Peña confirmó el sábado, en entrevista con El País, que no se postulará y que el sector Ciudadanos, del que es coordinador general, impulsará la precandidatura de Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En diálogo con la diaria, Peña subrayó que para tomar esa decisión puso en la balanza que “es importante que Ciudadanos esté unido”, porque es el sector mayoritario del PC y quiere que siga siéndolo. Resaltó que “hay una construcción de mucho tiempo” en el sector, dado que él empezó “a armar Ciudadanos en 2017” y dio “cinco vueltas al país, antes de que Ernesto [Talvi] decidiera ser candidato” para las elecciones de 2019. Por lo tanto, le parece que “hay que sostener Ciudadanos como herramienta”, sobre todo para la próxima elección, porque le habla “al votante de centro” y eso “la coalición lo precisa”.

Peña agregó que en las reuniones siempre estuvo la idea de que el candidato de Ciudadanos fuera él o Silva, y que, “sea quien sea, uno iba a apoyar al otro”. El senador aseguró que tomó la decisión de no ser precandidato hace varios meses, en abril, y fue en ese mes que se reunió con Silva para ofrecerle su apoyo. “Yo ahí ya había decidido no ser candidato; en realidad, la decisión venía de antes, pero se lo comuniqué en abril, y me puse a la orden para ayudarlo. Incluso, desde antes del episodio del título [de licenciado] y demás, mi idea no era ser candidato, por múltiples razones, sobre todo personales. Pensaba quedarme hasta el último momento en el ministerio, pero lo dejé por los hechos conocidos y volví al Senado, pero mi idea era estar hasta lo último”, sostuvo.

Peña señaló que, en medio de las idas y vueltas, “se generó un problema” por definir quién encabezaría la lista al Senado del sector en octubre de 2024, ya que “muchas agrupaciones” planteaban que el exministro “debía ocupar ese primer lugar”. Pero, en realidad, según el senador, ese tema “nunca había estado en la conversación” con Silva y, en todo caso, es para después de la interna –que es cuando se arman las listas para el Parlamento–.

El senador consignó que ante el debate sobre la lista “se abrieron dos bandos”: el de algunos que pensaban que Peña debería ser el primer candidato al Senado, porque es quien “armó el sector”, y el de otros dirigentes que entienden que “es lógico el planteo de Robert, que si va a ser candidato, debe encabezar” la lista. A su vez, algunos dirigentes de Ciudadanos –“peñistas”– propusieron apoyar la posible precandidatura del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, de la lista 15. Pero finalmente triunfó la postura de que Silva sea el precandidato y que encabece la lista al Senado.

Agrupación de Pasquet fue la primera en proclamar a Silva

A todo esto, el viernes, la agrupación colorada Batllismo Abierto, liderada por el diputado Ope Pasquet (Ciudadanos), fue el primero en proclamar la precandidatura de Silva. En un comunicado, la agrupación señaló que saben que hay quienes opinan que Silva “debería mantenerse al margen de la actividad política y seguir al frente de la ANEP para asegurar la concreción de la Transformación Educativa que él mismo ha impulsado con más energía que nadie”. “A ellos les decimos que no hay mejor garantía de ese resultado que un nuevo triunfo de la Coalición Republicana en las próximas elecciones nacionales. Para lograr ese triunfo, será decisivo el aporte de un PC liderado por un candidato netamente batllista como el que proclama esta asamblea”, agregaron.

Peña señaló que de ahora en más las diferentes agrupaciones de Ciudadanos de todo el país le irán pidiendo a Silva que sea candidato, y seguramente convoquen a una asamblea del sector y le pidan al jerarca que renuncie para ese objetivo. Es así que, según Peña, “está todo encaminado para que diga que sí” y Silva deje su cargo antes del 27 de octubre, ya que, por la Constitución de la República, para ser candidato a legislador debe renunciar a la presidencia del Codicen un año antes de la contienda electoral como fecha límite.

La diputada de Ciudadanos Nibia Reisch, que era una de las impulsoras de la precandidatura de Peña, dijo a la diaria que “pocas veces se ve en política a alguien con valores, que piensa por encima de sus intereses personales”, y destacó que el senador, al bajarse de su precandidatura, pensó “en el país, en la gente, en el partido y en el sector antes que en sí mismo”.

Reisch reconoció que Gurméndez “también es un muy buen candidato”, ya que “es una persona de bien que ha demostrado gestión en lo público y en lo privado”, pero si bien dijo que hay posibilidades de que algún dirigente de Ciudadanos apoye a Gurméndez, en su caso, irá con Silva.

El planteo de Sanguinetti a Silva

A su vez, el jueves el semanario Búsqueda informó que el secretario general del PC, el expresidente Julio María Sanguinetti, le sugirió a Silva que aplace su renuncia al Codicen hasta marzo. En caso de que Silva acepte la sugerencia, implicaría que no podría ser candidato a legislador. Fuentes coloradas confirmaron a la diaria que Sanguinetti efectivamente le sugirió eso a Silva, argumentando que “le van a pegar mucho” si renuncia en octubre, y si se queda hasta marzo tiene “más tiempo para mostrar más resultados de la reforma” educativa. De cualquier manera, fuentes del PC aseguraron que Silva se negó a tomar la sugerencia porque quiere integrar una lista al Senado.