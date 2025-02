La consolidación de la Coalición Republicana (CR), un lema común integrado por los partidos del oficialismo para sumar fuerzas a nivel departamental, es un hecho, y el blanco Martín Lema, la colorada Virginia Cáceres y el cabildante Roque García competirán para disputar la hegemonía del Frente Amplio (FA) en Montevideo, donde gobierna desde hace 35 años.

El jueves, en la sede de la Unión de Vendedores de Carne, la convención departamental de Montevideo de la CR oficializó las candidaturas y los tres mencionaron que ganarle a la coalición de izquierda no será tarea fácil. Lema, que se definió como “insoportablemente optimista”, dijo que es “posible” ganar los comicios, así como “transformar Montevideo”. García, por su parte, resumió sus expectativas de la siguiente manera: “Yo camino por la calle, me cruzo con la gente y me dice que se puede. Uno lo ve en los mensajes y empieza a ver que hay unas ganas de creer. Yo elijo creer”. Cáceres, en tanto, dijo que es un “hermoso y difícil desafío” convencer a los montevideanos “de que apuesten por el cambio”.

Los tres candidatos están en momentos diferentes de su campaña: mientras que Lema oficializó su candidatura en diciembre del año pasado, García lo hizo la semana pasada y Cáceres este miércoles, cuando renunció a la presidencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para aceptar la propuesta colorada, luego de que varias figuras rechazaran candidatearse. Los comandos de los candidatos esperan que haya “algún tipo de coordinación” en las próximas semanas, aunque por el momento “no hay nada”, reconoció un dirigente a la diaria.

Lema y el mensaje de “lo imposible”

Tras el acto de este jueves, Lema dijo a la diaria que siente “una gran admiración y respeto por el trabajo que ha hecho Virginia” en la ANEP y reconoce “el empuje que tomó Roque”, a quien no conoce “tanto”. “Pero entre todos nos vamos a complementar en los perfiles para ofrecer la mejor propuesta y el mejor equipo para ganar y transformar Montevideo”, subrayó. Lema apostará “mucho” al “mano a mano, puerta a puerta”, y sus énfasis programáticos estarán puestos en la “recolección, calles y veredas, movilidad, seguridad, transporte tecnológico y todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano”, acotó.

Durante su intervención en la convención, hizo hincapié en que es “imposible” que la ciudad continúe como está actualmente. “Es imposible demorar y perder horas y horas de los montevideanos para trasladarse de un lugar a otro. Es imposible no poder bañarse en las playas de Montevideo por el contacto con materia fecal. Es imposible seguir transitando en calles absolutamente destruidas”, sentenció.

En rueda de prensa, continuó con la idea: “Es imposible que la capital tenga 742 millones de dólares que recauda directo de los contribuyentes por año y solamente 13% sea para inversiones. ¿Qué es lo posible? Ganar la elección. ¿Para qué? Para transformar Montevideo, para soñar con una ciudad que sea limpia, ágil, segura, moderna, disfrutable, y nosotros y yo, personalmente, que me siento insoportablemente optimista, estoy seguro de que la podemos construir”, sentenció.

Lema adelantó que hay ejes que van a ser “prioritarios” en su campaña, como implementar un sistema de recolección de basura que sea “urgente, integral e intensivo”. “Urgente, porque en el primer año ya tiene que empezar a dar resultados; integral, porque hay que pensar desde la recolección hasta que llega a Felipe Cardoso; e intensivo, por el aporte de tecnología”, puntualizó. También adelantó que no se “amputará” ninguna herramienta que les “pueda dar servicio a los montevideanos, porque acá no hay que tener egos institucionales, sino preservar el orgullo de los montevideanos”.

En ese sentido, dijo no estar dispuesto a aceptar que haya “montevideanos viviendo entre basurales, focos infecciosos, con presencia de ratas”. Al decretar una “emergencia sanitaria”, se le permite a la IM “recurrir a la colaboración de muchos actores, con mucha rebeldía, para que durante el primer año haya un impacto en la erradicación de basurales, que estoy convencido de que se puede llegar a hacer”. Consultado sobre si se refiere a una eventual privatización, respondió: “Si por diferentes razones, para el cumplimiento de ese plan y darles respuestas a los montevideanos, hay que ir hacia ese tipo de herramientas, por supuesto que lo vamos a hacer. No tenemos miedo al uso de ninguna herramienta. A lo único que hay que tenerle miedo es a seguir con más de lo mismo”, expresó.

Por otra parte, Lema propuso duplicar la inversión para generar “mayor infraestructura” y adelantó que a la brevedad presentará una propuesta en materia de movilidad. Sin referirse explícitamente al Frente Amplio, el candidato blanco dijo que en estos días escuchó propuestas desde “el lado del continuismo”, que “pide diez o 15 años más de gestión”, y, a su entender, “no es razonable”. También cuestionó que hablen de “ferries o tranvías”, un montón de iniciativas en las que no se “mide el impacto y la viabilidad”.

Lema aprovechó para responderle a uno de los precandidatos del FA, Mario Bergara, quien dijo el día del lanzamiento de su postulación que le resultaba “curioso” que el nacionalista pusiera énfasis en la limpieza de la ciudad cuando uno de los orígenes de la presencia de basura es el hurgado de las personas en situación de calle, que se duplicaron durante este gobierno. “Yo creo que si el economista Bergara no empieza a estudiar, Azucena Arbeleche lo va a seguir rezongando”, retrucó, en referencia a la discusión del economista con el gobierno electo por el déficit fiscal. “Cuando hablamos de personas en situación de intemperie, el mayor aumento se dio en el período pasado, gobierno del Frente Amplio, entre 2016 y 2019, fue un aumento del 88% de las personas en intemperie”, afirmó, y acotó que “desde la intendencia se fomentó durante años que vivir en la calle es un derecho”.

Al respecto de este tema, Lema sostuvo que fiscalizarán que ningún cuidacoche esté ejerciendo esa actividad de “forma irregular”.También sostuvo que se volverán a incorporar a los cuidaparques y se aplicará la ley de faltas, que, a su entender, dejó de aplicar el FA y “es la parte represiva que está en el alcance también del gobierno departamental para evitar que haya personas en esa situación”.

Cáceres apunta a planificar el crecimiento de la ciudad

Cáceres dijo a la diaria que “estuvieron charlando muy por arriba” entre los candidatos y “seguramente” tengan instancias de coordinación, “más allá de que cada uno va a tener su propia impronta y va a poner énfasis a las cosas que entiende”. La candidata colorada destacó que tendrá una “impronta” de “tratar de recorrer mucho el territorio”, charlar con los vecinos y vecinas, “escuchar cuáles son los problemas que se plantean y contarles cuál es nuestro proyecto”. Su propuesta, en concreto, apunta a planificar el crecimiento de la ciudad. “Lo que nos está pasando en Montevideo es que no hay una planificación de cómo crece la ciudad. Cada vez que asume alguien viene con su propia idea. Entonces, un día es un corredor, al otro día es una ciclovía y después es un ferry, que nunca sucede, o un tren, que tampoco sucede”, explicó.

Esa planificación a “corto, mediano y largo plazo” se combinará con la resolución de “cuestiones muy sencillas, que son de la vida cotidiana y que creo que pueden mejorar mucho la vida a las personas”, entre ellas, el arreglo de las veredas o volver a colocar papeleras en los espacios públicos.

Por estas horas, la candidata colorada está terminando de armar su oficina en la casa del Partido Colorado y tanto el comando como los equipos técnicos van a empezar a trabajar la semana que viene. El comando estará conformado por los diputados electos de Montevideo y los actuales ediles, adelantó a la diaria el diputado Conrado Rodríguez.

Rodríguez entiende que más allá de que cada candidato se deberá manejar de manera independiente, con su propio perfil, equipo y programa, hay algunas “líneas temáticas que se deberían cruzar entre los tres candidatos”. También sostuvo que deberán conversar si es conveniente hacer actos conjuntos.

García y la campaña tocando timbre

“Si vos me preguntás cómo Roque García piensa hacer su campaña, te respondo: tocando timbre”, resumió el candidato de Cabildo Abierto en diálogo con la diaria. El coronel retirado, que actualmente vive en Ginebra, Suiza, manifestó que va a hacer una “campaña muy para la gente”.

Los equipos técnicos de García se encuentran ultimando el programa, que se llamará “Montevideo 2040” y da una “versión estratégica de lo que hay que cambiar”. Su propuesta tiene cinco ejes centrales. El principal refiere a la “limpieza e higiene”. “Son dos cosas distintas. Limpieza es cuando hay una bolsa tirada en la calle. Higiene es cuando al lado del contenedor alguien orinó o defecó. Cuando vos te acercás al contenedor y es desagradable es porque todo tu cerebro te está diciendo: esto es un peligro biológico. Ya no sirve que la intendencia limpie, tiene que venir alguien con agua y jabón”, ejemplificó.

El segundo eje es sobre “transporte y movilidad”. García sostuvo que las veredas están “destrozadas” y para arreglarlas se necesita que se “hayan puesto de acuerdo 40 vecinas y eso no existe. Caminar por Montevideo hoy es un problema”. También propone repensar la “gobernanza” y hacer que los trámites de la IM sean mucho “más amigables”.

Por otra parte, García dijo que tiene “una impronta muy fuerte de descentralización” y, por ejemplo, considera que es necesario que “las alcaldías sean capaces de decidir si el régimen de recolección de basura es privado, público o mixto”. El último eje que propone es el de la cultura. “La ciudad tiene que volver a la búsqueda de belleza [...]. Tú mirás las últimas construcciones de Montevideo y son todas brutalistas, o sea, hay cemento para decir basta y el cemento no es bello”.