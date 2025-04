Los candidatos a la Intendencia de San José por el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y Unidad Popular (UP) firmaron el fin de semana una declaración conjunta en rechazo al proyecto Neptuno, que plantea la construcción de una planta potabilizadora en el departamento –en la zona de Arazatí– para abastecer al área metropolitana.

El documento fue firmado por seis de los siete candidatos que se presentaron a las elecciones departamentales en San José: María Noel Battaglino (FA), Federico Diana (FA), Ofelia Umpiérrez (FA) –si bien en este caso no lo firmó personalmente, sí lo hizo en su representación Gladys Rodríguez–, Rubén Bacigalupe (PN), Alfredo Nito Lago (PC) y Darío Camilo (UP). La única que no adhirió al documento fue la candidata a la reelección, la nacionalista Ana Bentaberri.

La iniciativa surgió a instancias del colectivo La Bicicleta. En la declaración conjunta, difundida por el portal El Zumbido, los seis candidatos manifiestan, “independientemente del resultado electoral”, su “total compromiso con San José” y, “consecuentemente”, su rechazo al proyecto Neptuno “en las condiciones planteadas al día de la fecha”.

En tal sentido, según anunció días atrás el Poder Ejecutivo, actualmente el contrato firmado entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo para la construcción de la planta en Arazatí está temporalmente “congelado”. El actual gobierno pretende “renegociar” determinados aspectos del acuerdo firmado por la anterior administración el pasado 23 de enero, ya en el marco de la transición.

Los candidatos señalan que distintos investigadores de la Universidad de la República (Udelar) han advertido sobre “los graves perjuicios que significaría extraer agua en Arazatí”, tales como “períodos de salinidad, floraciones y cianobacterias”, el riesgo “irreversible” que se generaría en el acuífero Raigón debido a la instalación de un pólder para el almacenamiento de agua y la “pérdida definitiva de tierras de las más productivas de Uruguay”.

Los postulantes también marcan que el costo total de la obra, adjudicada a empresas privadas, es “como mínimo tres veces superior al de la misma obra si fuera realizada por el Estado”.

Por último, “si lo anterior fuera considerado insuficiente”, los candidatos sostienen que el contrato firmado por el anterior gobierno “es nulo por tener un objeto ilícito”. “Su ilicitud está dada por ser contrario a una norma de orden público contenida en el artículo 47 de la Constitución”, el cual establece, entre otras cosas, que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. En el documento los seis firmantes solicitan una entrevista con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Entre los candidatos hay optimismo por la renegociación

Desde la oposición departamental, Battaglino dijo a la diaria que el proyecto Neptuno se ha vuelto un tema de la campaña electoral en el departamento “en el sentido de que entendemos que es defender nuestro territorio y nuestra gente”. La candidata frenteamplista sostuvo que la iniciativa “tiene todas las contras”, porque no sólo va “contra la Constitución”, sino que además conlleva “una preocupación real en lo ambiental y lo productivo”. “El desarrollo productivo del departamento se ve profundamente comprometido con las tierras que están afectadas”, afirmó.

Sobre la etapa de renegociación que acordó el actual gobierno con el consorcio privado, Battaglino manifestó: “Tenemos toda la fe de que vamos a llegar a buen puerto en la negociación”.

En esa línea, el candidato colorado, Lago, expresó: “Yo tengo esperanza de que se logre cambiar”. Lago dijo a la diaria que una posible alternativa es que “se reubique el proyecto”, ya que, en Arazatí, la Udelar “te dice que van a haber problemas de contaminación”.

Por otra parte, Battaglino criticó al gobierno departamental, encabezado por Bentaberri hasta febrero, por no haber tenido “un rol protagónico en la defensa” de San José con relación al proyecto Neptuno.

Consultada sobre la adhesión del nacionalista Bacigalupe a la declaración conjunta, Battaglino sostuvo que, como diputado en el período pasado, Bacigalupe “nunca se expresó en contra del proyecto”.

Según consignó en su momento el medio local San José Ahora, en agosto de 2023, al término de la interpelación que llevó adelante el FA por el proyecto Neptuno, Bacigalupe había destacado las “bondades” de la iniciativa, la cual “será una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable para Ciudad del Plata”. “Gobierno que avanza, gobierno que cumple”, había rematado el entonces diputado nacionalista.

Consultado al respecto, Lago dijo que “llama la atención”, si bien consideró que “tampoco es malo que la gente pueda cambiar”. la diaria intentó comunicarse con Bacigalupe, pero no obtuvo respuesta.