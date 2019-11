Lo que pasó en la mañana de la jornada electoral

(16.15) Irene Moreira sobre el video de Guido Manini Ríos: “Es un mensaje más”

La senadora electa por Cabildo Abierto (CA) y pareja de Guido Manini Ríos, Irene Moreira, dijo a Subrayado que el video del ex comandante en jefe del Ejército es “un mensaje más”. Según afirmó, Manini ha hecho a lo “largo y ancho” de toda la campaña muchos mensajes y puntualizó que no fue que “incitó a que votaran específicamente” al líder de la coalición, Luis Lacalle Pou.

Por otra parte, aseguró que el oficialismo ha hecho “propaganda en las veredas de unidades militares” y mencionó que hicieron pintadas en dos puertas del Hospital Militar, “creando esa división entre el personal subalterno y el oficial”. “Le resto importancia, son mensajes como ha hecho a los cabildeantes y a los votantes del Frente”, concluyó.

En relación al cambio de hora en la votación de Manini, sostuvo que hubo “algo familiar” y por eso tuvo que “salir de Montevideo e ir al interior, esa fue la causa”.

(15.30) Juan Sartori aseguró que la “transición” está asegurada y ahora hay que “mirar para adelante”

El empresario Juan Sartori dijo que se están escribiendo las “próximas páginas del país”. El senador electo destacó a Teledoce que en estos días se vivieron muchos ejemplos de “unión” y agregó que la “transición” está asegurada y ahora es momento de “mirar para adelante”.

Lamentó las pedradas al ómnibus de la Armada, pero destacó que hubo un “rechazo unánime” por parte de todos los partidos políticos. “Eso muestra qué patrióticos somos”, concluyó.

(15.00) Carolina Cosse sobre el video de Guido Manini Ríos: “Me parece triste que los actores políticos relevantes no se hayan expresado”

Luego de votar, la ex precandidata del oficialismo, Carolina Cosse, destacó que la jornada es una “fiesta de la democracia” y contó que tuvo el “orgullo” de participar ayer en una jornada con militantes de distintos partidos. En diálogo con Subrayado, puntualizó que hay “certezas” que no se van a poder cambiar, gane quien gane, porque “Uruguay ha construido estabilidad”. “Eso hay que cuidarlo mucho”, afirmó.

Sobre el video del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, la ex ministra de Industria lamentó que el ex comandante en jefe del Ejército se aprovechara de la veda y transmitiera ese mensaje por redes. También opinó del comportamiento de los otros referentes de la coalición opositora que respalda a Luis Lacalle Pou: “Parecería admitir que su partido es militar. Me parece triste que los actores políticos relevantes no se hayan expresado políticamente. Estamos en veda de proselitismo pero no en veda de la ética”, concluyó.

(13.40) El apedreo de un ómnibus en la madrugada no fue un ataque a la Armada ni al proceso electoral, dijo Arocena

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, descartó que el apedreo esta madrugada de un ómnibus de la Armada que trasladaba militares a los centros de votación haya sido un ataque hacia ellos o el proceso electoral. En declaraciones a Teledía, contó que, según sus averiguaciones, en esa zona de la rambla, a la altura de Kibón, se venían produciendo desde antes algunos apedreos y enfrentamientos entre jóvenes y que, en ese marco, fue que pasó el ómnibus agredido. “No fue un ataque a la Armada, y tampoco fue un ataque a la mecánica electoral”, aseguró.

Arocena también fue consultado sobre las papeletas de votación. Indicó que la Corte Electoral no ha recibido denuncias formales acerca de que estén rayadas, una información que está circulando desde temprano en redes sociales. Agregó que ante una consulta del Partido Nacional les recordó que los delegados de los partidos deben revisar las boletas cada 20 votantes y están habilitados para reponer todas las hojas de votación en cada cuarto secreto.

(13.20) Luis Lacalle Pou: “No comparto absolutamente nada” del editorial de la publicación cercana al Centro Militar

Luis Lacalle Pou habló con los medios después de votar y fue consultado sobre el video difundido por el senador electo, Guido Manini Ríos, y el editorial de una publicación cercana al Centro Militar. Sobre el primero reiteró que hará valoraciones personales una vez que que termine la veda y acerca del segundo, respondió: “No puedo opinar sobre cada cosa que alguien escriba, obviamente que no comparto absolutamente nada”.

Acerca de si habrá anuncios esta noche después de que se conozcan los resultados, dijo que está “totalmente descartado” y que su plan es dar a conocer, en 15 o 20 días, el gabinete completo. “No va a haber nombramientos salpicados”, aseguró.

Lacalle Pou indicó en todo momento que hay que tener cautela y que los resultados todavía no se conocen, pero sí consideró que “el proceso que se viene” tiene que ser de búsqueda de “unidad” y dijo que ha criticado a los militantes del Partido Nacional que utilizar la expresión “Se van” porque cree que “hace mal” y en su lugar debería usarse el “Venimos”.

(12.35) El Partido Independiente se pronunciará sobre el video de Manini Ríos después de que termine la veda

El ex candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que no hablará sobre el video difundido por el senador electo Guido Manini Ríos hasta que termine la veda por la jornada electoral. “Nos vamos a expresar, ciertamente”, dijo al ser consultado sobre este tema después de emitir el voto.

Aún así, agregó: “Las señales deben ser en la búsqueda de la integración, de la suma, de la inclusión entre todos, y evitar las divisiones, que no ayudan”.

(12.30) El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que asumirá como senador pero no terminará los cinco años

Durante la jornada de votación el expresidente y senador electo por el Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, afirmó que asumirá su rol en el parlamento pero no se ve “culminando los cinco años dentro”. El líder político instó a vivir esta jornada electoral “en paz” y cuidando “la democracia sólida que tiene Uruguay en un mundo tan revuelto”. Agregó que recibirá los resultados de la votación en la sede del PC junto a otros referentes del partido.

(12.25) La votación de Daniel Martínez

Votación del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, junto a uno de sus nietos.

(12.00) Beatriz Argimón proyecta un Parlamento moderno y abierto al diálogo en caso de ser electa vicepresidenta

“Viva la coalición. ¡Viva!”, se escuchó en un colegio de Carrasco luego de que la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional (PN) votara. Beatriz Argimón dialogó con la prensa después de sufragar y comentó que espera, en caso de ganar las elecciones, una buena transición como es “tradición en el Uruguay democrático”. La candidata dijo que estas jornadas se viven con “absoluta tranquilidad” y advirtió sobre algunas papeletas adulteradas. El diario El País informó en base a fuentes del PN que el partido evalúa presentar una denuncia ante la Corte Electoral por estos hechos.

Sobre su posible rol como vicepresidenta dijo será un papel de “mucho diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo y con el Parlamento” y agregó que se juntará con los partidos de la coalición para “conocer de primera mano las apuestas que tienen que ver con un Parlamento moderno y de interacción con la ciudadanía”.

Sobre el video de Manini Ríos difundido sobre la hora de comienzo de la veda, reiteró la postura de otros dirigentes de la coalición de no hacer comentarios.

“La ciudadanía ha rechazado abiertamente los hechos que se dieron, es la ciudadanía la que tiene que juzgarlo”, dijo el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, acerca de los sucesos del viernes. “El lunes va a haber que hablar de esas cosas”, señaló, antes de agregar: “la gente lo ha analizado, creo que con dureza”.

Martínez dijo que no volverá a referirse a este tema hasta que termine la jornada electoral, pero reconoció que le generaron sorpresa “muchas cosas que han pasado en los últimos días”.

Consultado sobre si mantuvo contactos políticos en las últimas horas, el candidato respondió: “dentro del FA sí, también intenté tomar alguno para afuera, pero no me respondieron”.

Acerca de si está conforme con la campaña del FA, dijo que sí, y que “en todo caso hay que mirar hacia el futuro”

(11.35) Votó en Paysandú el senador Jorge Larrañaga

“Para nosotros esta jornada es la satisfacción de una larga lucha”, dijo el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga. Destacó su trabajo en la campaña del plebiscito sobre seguridad que se votó en octubre y no alcanzó la mayoría necesaria. Aseguró que seguirá trabajando en su rol como senador electo y dijo que los temas de empleo, educación y seguridad deberían ser prioridad para cualquiera sea el próximo gobierno.

Sobre un posible cargo en el Poder Ejecutivo, no dio declaraciones, pero dijo que cualquier escenario lo encontrará trabajando por la “construcción de respuestas”.

(11.20) Luis Lacalle Pou recibirá a los ex candidatos de la coalición opositora esta noche

El candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, dijo que va a mantener conversaciones con los líderes de los partidos de la coalición opositora durante la tarde, antes de que se conozcan los resultados, y que espera recibirlos en la noche.

Consultado sobre si los ex candidatos concurrirán a su comando de campaña, respondió: “Vamos a ver cómo se desarrolla la noche, pero supuestamente sí, no quizás a esperar los resultados pero sí después, cuando haya que hablarle a los uruguayos, sea cual sea el resultado”.

Lacalle Pou dijo que no se referirá al video difundido por Manini Ríos por la veda electoral, pero sí se pronunció sobre el video que se grabó esta mañana, en el que se cómo se apedrea en la rambla, a la altura de Kibón, un ómnibus en el que viajaban militares, cinco de los cuales están heridos. “Cuando lo ví de mañana pensé que era otro país, lamentablemente era Uruguay”, consideró.

(10.55) Ernesto Talvi aseguró que tomará postura con respecto al video de Guido Manini Ríos luego de que termine la veda

Antes de ingresar a votar, el senador electo por el Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, comentó a la prensa que espera “una transición ejemplar como siempre ha sido en Uruguay”. Consultado sobre el video en el que Guido Manini Ríos le habla a las Fuerzas Armadas, Talvi aseguró que no hará ningún comentario durante la veda electoral, pero destacó que “se va a tomar postura con respecto a esos temas”. Asimismo, afirmó que hoy de noche, cuando se junte con otros dirigentes del PC, se hablará del tema.

Opinó que el PC “jugó un rol muy protagónico en la construcción de la coalición y en su programa”. Con respecto a su futuro político, destacó que está “preparado para ejercer cualquiera de las funciones”, en referencia a un posible cargo como canciller en un gobierno de Luis Lacalle Pou o su puesto como senador: “No he tenido experiencia previa en ninguna de esas funciones, cuando uno hace algo nuevo aprende de cero, es algo muy interesante, pero en este momento lideramos un partido y tenemos que tener la conciencia de que no decido sobre mis gustos”.

(10.45) Daniel Martínez: “No me pareció para nada correcto” el video de Manini Ríos

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, se dirigió a los medios de comunicación y se refirió al video dirigido a los militares por el senador electo Guido Manini Ríos y el editorial de una publicación difundida por el Centro Militar. “Son cosas que de repente uno dice: pucha, estamos perdiendo algunos códigos”, consideró.

Específicamente sobre el video, dijo: “No me pareció para nada correcto”. Agregó que “hay libertad de pensamiento” y rechaza toda “forma de imposición de ideas”.

“Ojalá que reflexionemos como sociedad” y se consiga una actitud más positiva, agregó Martínez en otro momento, y como ejemplo contó que ayer estuvo en la zona de Parque Rodó y saludó sin problemas a militantes frenteamplistas y nacionalistas que estaban repartiendo listas.

Mientras hablaba ante los medios, Martínez saludó con la mano a un vecino identificado con el Partido Nacional, y cuando los periodistas se lo marcaron aseguró: “Es como debe ser”.

Consultado sobre cómo sigue a partir de mañana, respondió que tanto desde el oficialismo o la oposición en política se debe seguir trabajando “tratando de buscar construir para el país”.

(10.30) Laura Motta comentó la campaña electoral

Laura Motta, esposa del candidato frenteamplista Daniel Martínez, salió a la puerta de su casa donde la esperaban varios periodistas. En diálogo con la prensa comentó la rutina matutina de la familia y habló sobre la campaña electoral. Aseguró que “ha sido distinta” por algunos “tonos” que se manejaron. Motta, exconsejera de la Administración Nacional de Educación Pública, dijo que “el adversario no es el enemigo y cuando eso se transforma es un problema. Creo que debemos tratar de vivir en paz, es lo que deseamos para Uruguay y el mundo entero, es por lo que tenemos que trabajar”.

Sobre el día de mañana señaló: “Tendremos los resultados a la vista y todos tendremos tarea para hacer, quien gane y quien pierda. Las democracias se nutren de que el día después de las elecciones todo el mundo tiene su lugar de trabajo y sigue adelante trabajando por lo que cree y piensa que debe ser este mundo”.

(10.20) Manini Ríos votó antes de lo previsto

El senador electo Guido Manini Ríos tenía previsto votar sobre el mediodía, pero lo hizo hace unos minutos sin dar declaraciones.

El viernes Manini Ríos difundió un video en el que decía a los militares que no debían votar al Frente Amplio. El líder de Cabildo Abierto respalda al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, al igual que otros ex candidatos de partidos opositores que no se pronunciaron sobre el video, cuya difusión también fue puesta en duda porque fue minutos antes de que empezara la veda electoral.

Después de la polémica generada por sus acciones, Manini Ríos votó más temprano y sin dirigirse a los medios de comunicación. Desde su equipo de campaña informaron, después de que sucediera, que cambió el horario de votación por “temas de agenda familiar”.

(10.00) Votó Graciela Villar

Votación de la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar, en la escuela ubicada en Carreras Nacionales 3763 esq. Av. Gral Flores

La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, votó en la mañana junto a sus nietos que llegaron de España. La candidata aseguró que “independientemente de todo lo que pase, hoy es el triunfo de la democracia”. Llegó con una credencial que tenía la figura del fundador del FA, Liber Seregni, a quien le dedicó esta votación porque simboliza la “lucha de un militar digno que dio toda su vida por esta democracia que tenemos hoy”.

Con respecto a los posibles resultados, remarcó: “Estamos convencidos de que los pueblos, en el ejercicio democrático y libre de su expresión, es el que define cuáles son los procesos que deben acompañar la transformación del Uruguay. La alternancia o la ratificación es también expresión de la libre democracia”. Sobre su futuro político luego de la elección, se limitó a decir que es una frenteamplista y estará en el lugar que le otorgue su fuerza política.

(9.55) Manini Ríos votó antes de lo previsto

El senador electo Guido Manini Ríos tenía previsto votar sobre el mediodía, pero lo hizo hace unos minutos. Llegó sin querer dar declaraciones a la prensa y se espera su salida para ver si decide hacerlas.

(9.45) Votó Óscar Andrade

El ex precandidato del Frente Amplio, Óscar Andrade, emitió su voto y dijo que el balotaje se realiza en un “ambiente enrarecido” porque algunas cosas que sucedieron “generaron mucha preocupación”.

Específicamente, señaló que “la subordinación de las Fuerzas Armadas a los gobiernos democráticos” es “una de las claves del sistema democrático” y consideró que ésta “se puso en tensión” por cuestiones vinculadas a la valoración de la gestión, en referencia al video de Guido Manini Ríos y el editorial de una publicación difundida por el Centro Militar.

“Espero que en los dias que quedan tengamos la integridad para dar señales que mantengan este valor, que en Uruguay es de importancia”, agregó.

(9.15) Topolansky se dirigió a los medios después de votar

Votación de Lucía Topolansky en la escuela 159 de Paso de la Arena.

La vicepresidenta Lucía Topolansky volvió a dirigirse a los medios después de votar. Dijo que hay un ambiente “preocupante” por “una serie de cosas que sucedieron ya empezada la veda” y agregó: “esperemos que nadie quiera crear un clima que no corresponde”.

Sin referirse directamente al video difundido por Manini Ríos, Topolansky señaló que “la veda ha resultado extraña” porque no está regulada para las nuevas tecnologías, y consideró que “capaz que es algo que a futuro habría que conversarlo”.

Además, Topolansky reiteró que en este proceso “la Corte Electoral tiene una importancia sustancial, el que no lo vea, que se haga cargo”, y destacó la representatividad de ese órgano, que se elige con mayorías especiales y tiene representación tanto del oficialismo como de la oposición. “Eso asegura que todo el proceso electoral tiene transparencia, y la transparencia es algo muy importante para la garantía ciudadana”.

(8.55) Álvaro García se refirió a las declaraciones de Manini Ríos

El director de la OPP, Álvaro García, aseguró que el gobierno tiene todo pronto para iniciar la transición a partir del lunes y, en declaraciones a Telemundo, agregó que “ante algunas afirmaciones en las últimas horas”, que son “trasnochadas” y “con una mirada de otra época y otro momento”, “la reivindicacion más absoluta de la demoracia en Uruguay y de este tipo de jornadas”.

(8.30) La votación de José Mujica

Votación del expresidente de la República, José Mujica, en el liceo nº 70, en el Cerro

“Ha habido cosas que no debían de pasar, pero así es la vida”, dijo el ex presidente José Mujica después de votar. “Hay algunos chispazos nostálgicos que no deberían de acontecer”, concluyó.

El senador no quiso dar declaraciones a la prensa al llegar al centro de votación. Tras ser consultado de forma reiterada sobre el video difundido por el ex candidato de Cabildo Abierto y senador electo, Guido Manini Ríos, y el editorial de la revista Nación, vinculada al Centro Militar, dijo: “No es algo que me haya gustado, es lo que dijeron”. Ante nuevas consultas, agregó: “Yo no digo nada, digo que hay cosas que no debieron haber pasado”.

(8.15) Las declaraciones de Lucía Topolansky

Junto a Mujica, la vicepresidenta Lucía Topolansky sí hizo unas breves declaraciones a los medios. Ante las preguntas sobre la polémica que generaron las elecciones en Bolivia, consideró que “Uruguay es un país diferente” y destacó: “no he visto a nadie que cuestione” la Corte Electoral”

“Creo que Uruguay no va a tener ningún problema”, agregó.

(8.00) La votación de Tabaré Vázquez

Votación del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el Club Teatro Progreso

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, destacó en diálogo con la prensa que “quien gane dirá cuándo empieza la transición” y que desde hace tres meses el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, están trabajando en el proceso de transición a través de un protocolo que se creó para esta oportunidad.

Además, defendió la alternancia en el poder de gobierno y comentó sobre las situaciones políticas de Argentina, Brasil y Bolivia. Leé la nota completa:

Una nueva jornada electoral

2.699.980 personas están habilitadas para votar este domingo en la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Uruguay entre el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Se puede consultar dónde votar tanto con el nombre y la fecha de nacimiento como con los datos de la credencial en la página web de la Corte Electoral.

