Lacalle Pou manifestó que en Montevideo hay que concertar para ganarle al FA

Este sábado el presidente electo Luis Lacalle Pou se despidió de su militancia política partidaria en un acto en La Paloma. En su discurso, frente cientos de personas, habló sobre las elecciones departamentales y en particular sobre la definición de candidaturas en Montevideo.

En los últimos días dirigentes de los partidos integrantes de la coalición, como Cabildo Abierto (CA) propusieron a Guido Manini Ríos como candidato a la Intendencia, además también por parte de un grupo de colorados que se el canciller designado, Ernesto Talvi, quien se postule para la capital.

“Entiendo que está conformación política ha generado tanto peso, tanta fuerza y tanta atención, que los formadores de opinión traten de trasladar la coalición multicolor a los departamentos”, pero “es un error creer que una confección política nacional se traslade a los departamentos” dijo el mandatario electo y agregó: “Es no conocer la autonomía política y de pensamiento de cada departamento”.

Lacalle Pou manifestó que en Montevideo es necesario “concertar sino no les vamos a ganar al Frente Amplio (FA)” y explicó que es necesario “ensanchar la la base partidaria y tener referentes que sean buenos candidatos porque si tenemos un buen candidato, pero no tenemos la base partidaria no vamos a ganar, porque es muy chico el margen”. A su vez señaló que está la posibilidad de ser “más partidos” juntos con uno o más candidatos.

“Vamos a sacarle drama [al proceso de definición]”, dijo, y reafirmó: “Primero a no confundir la coalición multicolor nacional con procesos departamentales”. Para el presidente electo, el Partido Nacional (PN) debe colaborar en el proceso desde el “silencio”. “Vamos a colaborar con silencio y con prudencia. Levantando teléfonos, hablando, reuniéndonos y valorando”, sostuvo.

En Montevideo y otros departamentos los partidos de la coalición aún no han definido cómo se presentarán en las elecciones departamentales. Si con un candidato único, varios candidatos y bajo qué lema.

Al respecto y haciendo referencia a una entrevista en una radio, Lacalle Pou sostuvo que “fuera de la frontera del PN” cualquier partido bajo el que se presenten en las elecciones “es lo mismo” porque su partido es el PN, presentarse bajo otro lema “es una operación política”. “Desde aquí partimos con la posibilidad de votar en otro lema, y con la posibilidad de tener tres candidatos. La mesa está servida de esa manera”, resumió, y planteó “creo que los dirigentes de Montevideo son lo suficientemente inteligentes e importantes y saben del tema como para que necesiten consejos. Si necesitan que les de una mano estoy porque me parece un tema muy importante poder crecer electoralmente en Montevideo”.

En relación a otros departamentos, Lacalle Pou dijo que “tenemos una enorme oportunidad”, por lo menos “en tres departamentos”, de que “estas configuraciones distintas de más de un partido funcionen y ganen el gobierno departamental, entre ellos Rocha.

Más tarde, en conferencia de prensa, en relación a este tema, dijo que conversó tanto con Talvi como con Manini. “Estamos en un proceso fermental en estos días y son posicionamientos políticos que yo respeto”, sostuvo.

Consultado sobre si la candidatura de Talvi modifica su designación como canciller dijo: “el canciller designado por el gobierno es Ernesto Talvi sin perjuicio de que haya o no una candidatura”. “Ya ha estado trabajando, conformó un equipo y estamos satisfechos con el trabajo que viene haciendo”.