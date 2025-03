Una costumbre que empezó en Taiwán hace alrededor de medio siglo y se expandió por el mundo desembarca en Montevideo con el sello de una boliviana. La historia es así: Matilde Ballón trabajaba como diseñadora gráfica, de modo remoto, desde Montevideo, para su Bolivia natal. Cuando le pidieron retomar a la presencialidad, prefirió cambiar de rubro antes que regresar a su país. Hace tres años que se mudó acá; sus padres ya habían vivido en Uruguay, aunque tuvieron que volver a Bolivia por cuestiones familiares.

La gastronomía se le presentó a Matilde como una salida evidente, porque siempre le interesó, incluso piensa que quizás debería haber sido su primera opción laboral. Entonces evaluó montar un local de pollo al espiedo, pero midió lo que implicaba lidiar con la proteína y la grasa, y desistió. En cambio, se acordó del bar de bubble tea, o té de burbujas, que una amiga suya tiene en Achumani, la zona sur de La Paz, y de lo exitoso que es.

La bebida es originaria de Taiwán; de hecho, la deformación boba bar, que es como se conoce a los sitios donde se vende, proviene de bubble bar. “Lo probé en Estados Unidos, cuando estaba estudiando allá, y me encantó”, cuenta la emprendedora. “Volví a Bolivia y una amiga mía abrió uno que sigue en pie después de unos 15 años. O sea, ahí es una cosa exquisita. Cuando llegó a Bolivia nadie lo conocía, pero le fue bien, empezó una cultura del bubble tea y salieron competidores”.

Foto: Mara Quintero

Gomoso y natural

El Boba Tea Bar que, con sus ahorros de estos años de trabajo, más una inversión de su padre y su hermano, Matilde abrió en Mercado Ferrando hace 15 días tiene un atractivo que trasciende la novedad de un producto prácticamente desconocido en plaza: es todo casero, sin conservantes. Elabora cada ingrediente, empezando por las bolitas de tapioca, que hace a partir de harina de tapioca, los siropes son naturales y los 15 gustos que ofrece irán variando en función de la disponibilidad de frutas.

“Cuando me puse a averiguar cómo funcionan otros cafés, otros bubble tea, me enteré de que tienes que importar unos polvos a base de soja, que tienen sabores. Y noté que acá es supercomplicado ingresar insumos que no está muy claro qué son. Son una cosa similar a esos polvos para hacer flan, por ejemplo. Entonces empecé a probar recetas, a agarrar la fruta y hacer el sirope [jarabe] en la Thermomix [robot de cocina]. Empecé a compararlos con los polvos que me pedí de muestra y noté que me gustaban más los míos, porque eran frutales y más suaves”.

Con algunos gustos, como el maracuyá, por ahora, tiró la toalla, por lo complicado que es conseguirlo fresco para preparar las bebidas. De todos modos, la carta incluye opciones de mango, frutilla, durazno y frutos rojos, que se multiplican hasta 15 variaciones de acuerdo con la mezcla con infusión de té negro, té verde o matcha (assam o de jazmín, de La Tienda del Té), café de especialidad (de Plaza Café), leche (entera, deslactosada o de avena), crema doble o queso crema. Claro que no todo son frutas; el juego se completa con gustos como oreo, chocolate, dulce de leche y tiramisú.

Foto: Mara Quintero

El vaso, en presentación de medio litro o de 700 ml, se arma de la siguiente manera: en la base van las perlas de tapioca cocidas en el día, gracias a una máquina traída especialmente de China, y colocadas en un sirope de azúcar mascabo. Encima va una mezcla del té con el sirope (en este caso frutal) o el lácteo escogido. El vaso se entrega sellado, junto con una pajita de cartón lo suficientemente ancha como para que pasen las perlas gomosas de tapioca (el cliente debe perforar la superficie del vaso con el extremo puntiagudo). Aunque son el eje de la preparación, igual sirven la bebida sin las perlas de tapioca, si se desea.

Boba Tea Bar, en Chaná 2120, planta baja de Mercado Ferrando, de 12.00 a medianoche. Los precios van de $ 280 a $ 430, más $ 60 con crema extra.

Curso gratuito de cocina

Durante marzo, mes de las mujeres, el programa Cocina Uruguay ofrecerá un curso básico de cocina y alimentación con perspectiva de género. La actividad es gratuita y se desarrollará del 11 al 13 de marzo, de 9.30 a 12.00, en el Mercado Agrícola de Montevideo (MaM, José L Terra 2220). Los cupos son limitados y toman inscripciones al 1950 8653 de 11.00 a 15.00.

Colombia en Nuevocentro

Para adentrarse en la cocina y la cultura colombianas, el viernes 14 de marzo, de 16.00 a 21.00, y el sábado 15 y el domingo 16, de 13.00 a 21.00, habrá una variada programación con entrada libre en el shopping Nuevocentro. Todo sucederá entre la plaza de comidas, el nivel 3 y la terraza.

El viernes 14 de marzo habrá una cata de café Amor Perfecto, un taller de cócteles a cargo de Se Va el Caimán, cumbia y danza folclórica con un taller interactivo de pasos básicos junto con Claudett Narváez. El 15 abre con un taller de comida andina que dará Andrea Rojas, seguido de uno de sabores del Caribe, una muestra de lugares turísticos y paradisíacos, un taller de flores de tela, otro de arte colombiano, tips de belleza y un show de vallenato. Por último, el domingo 16 habrá artesanías para niños con Comunikids, un taller de comida del pacifico gracias a Antojitos Colombianos, una demostración de peinados y trenzas por Martha Morales, un taller de bijou artesanal tradicional por Miel accesorios, consejos para un buen café junto a Mestizo, show de bailes y competencia amistosa, música acústica y la actuación del grupo musical de salsa Malmambo junto a Fabián Morais.

Pop up goloso

Vanessa Lagos es una chilena que hoy dirige la pastelería de Mostrador Santa Teresita. Este domingo de 12.00 a 18.00 llegará a Santé (Viejo Pancho 2457) para crear junto con las dueñas de casa un menú de dulces, golosinas y salados que promete ser fiel a sus tierras. Se anticipan completos, gansitos, pingüinos, rayitas, humitas, cola de mono, clericó y más.

Taller de destilados

Para los amantes de los destilados también empiezan las clases. Enrique Larnaudie arranca el año este fin de semana con un taller sobre gin estilo London dry artesanal. Es una manera de transmitir cómo hace el gin Chamal (uruguayo), ganador de una medalla de oro en Mendoza en noviembre. La cita es en Punta Colorada, Maldonado, donde además los asistentes degustarán una gama de destilados de la casa acompañados de almuerzo casero. Por este y otros encuentros, lo mejor es contactarlo por Whatsapp al 091 216 381.