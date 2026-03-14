Organizado por el Mercado Popular de Subsistencia (MPS), desde este sábado en la plaza de la antigua Terminal Goes se desarrollará un evento con eje en una feria de economía popular y solidaria, donde se ofrecerán además espectáculos artísticos, habrá DJ, murga, tango, comparsas y está previsto un sector para infancias. Colocarán también una línea de tiempo para mostrar el funcionamiento y la evolución de la iniciativa y sus participantes.

El MPS se define como “un proyecto colectivo que desde 2015 se plantea como herramienta de organización y lucha para enfrentar el abuso de los supermercados” y “tiene como objetivo habilitar el acceso a productos baratos y de buena calidad y proponer una forma distinta de consumo, siendo conscientes de a quién está yendo nuestro dinero y lo que sostenemos desde nuestras prácticas”.

Diana Pampillón, del equipo de Vocerías del MPS, repasa el surgimiento de esta alternativa a los centros comerciales, surgida una década atrás, que ya va por su canasta 122. El mercado se organiza por barrio para comprar productos de empresas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas, emprendimientos autogestionados y de producción nacional.

Foto: Monic So del M.P.S., difusión

Al comienzo, en diciembre de 2015, “nació como una canasta solidaria entre un grupito de personas que participaban en otra organización, la Brigada José Artigas, como apoyo de unas poquitas familias y alguna venta que pudieran hacer en los barrios marginados, de la periferia, Punta de Rieles, Bella Italia, Malvín Norte. Esto fue creciendo, se fue sumando un montón de gente. Hoy por hoy, somos entre 30 y 40 barrios nucleados en Montevideo y Canelones”.

La demanda varía mes a mes, de acuerdo a las necesidades y a la capacidad de compra de cada núcleo u hogar, explica: “Hoy tenemos más de 300 productos en la canasta: textiles, productos de limpieza, de economía solidaria, de organizaciones a las que apoyamos, como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Biblio Barrio, la Coordinadora por Palestina. Nuestra organización pretende politizar la compra, nos tomamos el tiempo de pensar, de poner sobre la mesa qué productos adquirimos, a quiénes se los compramos, qué estamos fomentando. No es todo a las corridas, como nos tiene acostumbrados el capitalismo. Aquí tenemos el tiempo de elegir el proveedor”.

Con el correr de los años y con la experiencia, lograron implementar un procedimiento para hacer el pedido más fácil, que sea posible elegir dentro del catálogo que constituye la canasta, que no exige un mínimo ni un máximo de compra y que intenta no repetir productos de un mismo rubro o adquirir distintas presentaciones (si de un ítem hay un paquete chico, de otro ofrecer el grande, por ejemplo). “La mayoría de las funciones se han ido sistematizando, cada comisión tiene sus tareas armadas”, relata Pampilllón, y es importante destacar que todo el trabajo es honorario. “Nadie en todo el MPS recibe ningún beneficio por hacer tareas, más allá de ser parte de una organización. Muchas veces en la cotidianidad se discute qué pasa con los supermercados, con los abusos de precio, a quién estoy comprando o, si es una multinacional, cómo trata a sus trabajadores. Esta organización es la que lleva toda esta discusión no solo sobre la mesa, sino a la canasta, a hacerla efectiva. Hace unos pocos años hicimos un análisis, ahora está planteado hacer otra investigación de mercado; los precios iban entre un 15% y 35% más económicos. En algunos productos se nota un montón, en otros un poco menos”.

Foto: Monic So del M.P.S., difusión

“Hay una acumulación de información y de experiencias. Entonces nos fuimos acoplando a la evolución tecnológica, primero trabajando con planillas, con Drive, pero entendíamos que no era algo accesible para todas las personas que integran el MPS, que tiene mucha diversidad de edades y de ocupaciones. Entonces, la comisión informática y otras tuvieron la tarea de recopilar opiniones y fueron creando una web que oficia como una aplicación donde uno puede ir haciendo el pedido. Evitamos las fotos para no tener esta competencia marketinera. Cada uno carga lo que necesita, y eso luego se centraliza para que otra comisión haga el pedido a cada uno de los proveedores. Es una forma de organizar”.

Gran parte de lo que tienen no se encuentra en grandes superficies. “Tenemos mucha variedad, pero intentamos que sea lo más consciente posible, porque también tenemos esta idea de fomentar la sustentabilidad ambiental”, agrega Pampillón. En ese sentido, si incluyen, por ejemplo, galletitas o grisines, buscan que sean artesanales: “Entendemos que lo que no consumimos dentro del MPS lo consumimos por fuera. Entonces, preferimos que, por lo menos, esté la opción más sana posible o que siga siendo de un emprendimiento familiar, local, producción nacional”. La mayoría de las compras se hacen directamente con el productor y, siempre considerando la viabilidad de la entrega y la conveniencia de la transacción, incluyen cooperativas del interior del país. Los aceites Uruguay, por ejemplo, los acompañan desde el inicio, la cooperativa Caorsi es otro proveedor histórico, igual que Molinos Santa Rosa, por citar algunos.

El MPS “abarca zonas donde a veces el nivel de dinero para el consumo es menor. Entonces, lo que seguro compra son los productos básicos y los de limpieza”, cuenta la vocera, que confirma que durante la pandemia “creció exponencialmente” la cantidad de usuarios.

Foto: Monic So del M.P.S., difusión

“Después tenemos una línea de sororidad en los productos menstruales. Es una gestión que hacemos entre todos de apoyar por medio de bonos de colaboración de 20 pesos, 30 pesos, para que las compañeras que necesiten apoyo para adquirirlos los reciban con descuento o gratis. Es algo que desde hace años tenemos y funciona muy bien, tanto que hemos logrado hacer donaciones para mujeres privadas de libertad. Aparte tenemos un bono Olla que surgió durante la pandemia por el aumento masivo de ollas populares en todos los barrios”.

10 años del MPS. Sábado de 17.00 a 23.00 en la Terminal Goes.

Patio de comidas en Villa Española

De la mano de Garage Gourmet, una propuesta para todos los gustos conformará el patio gastronómico este sábado de 10.00 a 22.00 en Espacio Modelo, coincidiendo con el lanzamiento de programación del lugar.

Platitos en Tristán

Este domingo a partir de las 10.00, en Gaboto 1728, se unen el equipo de Plato y Garash, en alianza con vermú Rooster, para animar la feria de Tristán Narvaja con DJ set, ropa de segunda mano y platitos.

Romería gallega

El Centro Gallego de Montevideo invita a disfrutar de su Gran Romería con música y danzas regionales, grupos institucionales e invitados especiales, platos típicos (paella, pulpo, calamares, sardinas, tortilla, empanadas) y menú criollo (asado y chorizos, entre otros). Es este domingo desde las 10.00 en el Parque Social y Polideportivo de Carrasco (Avenida Italia 7504 esquina Barradas). Cobran un bono colaboración de $ 100 para el ingreso a quienes no sean socios. Piden llevar cubiertos y vajilla.

San Patricio espumoso

» Sábado a las 20.00 el Museo Oceanográfico (rambla República de Chile 4215) será sede del MBC St Patrick’s Festival 2026 con El Zar, 18 Kilates, La Fiesta FM Luzu, Shambies y DJ. Entradas en Redtickets.

» Oso Pardo (Obligado 1317) se adelanta desde las 19.00 a los festejos de San Patricio con pintas de cerveza artesanal 2x1 (hasta las 20.30) y la pista prendida por Sonidero Mandinga.

» El martes desde las 16.00 el San Patrick Festival que organiza Cordón Beer en el Velódromo contará con la actuación de Enzo y la Sub 21, Los Fatales y 18 Kilates. El ingreso es gratuito y hay que registrarse en Passline.

Un año de Asamblea

Este sábado a las 19.00 Café Asamblea (Colombia 1349, frente al anexo del Palacio Legislativo) festeja su primer cumpleaños. Para asegurarse lugar, toman reservas al 092 812 030.

Spazio del Vino en Plaza Italia Shopping

El primer salón del vino, organizado por la tienda especializada La Sacristía, en Plaza Italia Shopping (Avenida Italia 4250 esquina Colombes), fue en setiembre pasado. Desde el jueves 19 al domingo 22, de 17.00 a 21.00, se reedita en el complejo comercial de Malvín, con entrada libre y estacionamiento gratuito, y la posibilidad de acceder a la oferta de bodegas nacionales, argentinas, chilenas, españolas y portuguesas, además de degustaciones, talleres y promociones. Conviene revisar la agenda para anotarse a las catas.

Pan y queso en Maldonado

El Galpón de Narbona, ubicado en una zona de viñedos cercana a La Barra (Maldonado), alojará la tercera edición del Festival Pan y Queso el domingo, centrado esta vez en el dambo, con puestos de venta, talleres, charlas con productores y referentes de la gastronomía, además de música en vivo. El espacio abrirá al público desde las 12.00 hasta las 19.30, con entrada gratuita.