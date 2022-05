El estado de ánimo es de festejo y de alegría por el reencuentro: el martes 24 regresa la Feria del Libro Infantil y Juvenil (FLIJ) a las instalaciones de la Intendencia de Montevideo (IM), tras dos años en que no pudo celebrarse debido a la emergencia sanitaria por la pandemia.

Alicia Guglielmo, presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, destaca la importancia de la presencialidad reconquistada. “Se notó mucho la falta del contacto porque para la LIJ es fundamental el contacto de los autores con los chiquilines en escuelas, clubes de lectura, donde sea. Te das cuenta en las ventas, que venían muy bien hasta 2019. Para nosotros esto es la vida. Por otro lado, se nota la necesidad que había porque las instituciones educativas y los mediadores de lectura están desesperados llamando a la Cámara para informarse y anotarse en las actividades, muestran un enorme interés”.

La vuelta al cara a cara se vive con entusiasmo y expectativa, y se apuesta a una feria con muchas actividades, con énfasis en el encuentro y en la diversidad de organizaciones “socias” con las que la Cámara y la IM trabajan en coordinación para ofrecer un abanico de propuestas a los visitantes.

“Estamos tratando de volver a aunar cosas que tengan a la lectura en el centro”, resume Guglielmo, y agrega: “Queremos incluir más actividades lúdicas y de otras expresiones del arte”.

“El proyecto de la cantina Sócrates, del Club Villa Española, va a estar presente con actividades en la explanada y en el atrio. También va a participar el colectivo Migas de Papel, que hace picnics de lectura en los que hay comida pero de otro tipo: libros para que los niños lean y compartan. Va a estar Aquí se Lee, de Secundaria, un proyecto de fomento de la lectura en las bibliotecas liceales. Va a estar Gigantes presentando la segunda edición del concurso de escritura junto con Plan Ceibal, además de entregar los premios a los ganadores de la primera edición, que se hizo el año pasado. Va a estar Caja Baja, que va a imprimir el afiche en serigrafía para que los gurises se lleven. Vamos de la serigrafía a la transmisión en directo para todo el país por el Plan Ceibal; es que cada cosa tiene su encanto”, adelanta Guglielmo.

Gigantes La revista para niños y niñas Gigantes, que publica la diaria, también dirá presente en la FLIJ. » El lunes 30 de mayo a las 14.00 en el salón dorado será la presentación de Aventuras de un goleador / Diario de un arquero, de Sebastián Pedrozo. El autor estará junto a María Paz Oehler, de diez años, quien reseñó el libro para Gigantes y participa en el taller Exploraciones Literarias que dirige la especialista en LIJ María Cecilia Rodríguez (Lazos y Palabras). » Ese mismo día a las 15.00 en el salón rojo la invitación es a participar en la elaboración de un artículo de Gigantes. Se creará, de forma colectiva, una nota para la próxima edición, dedicada a los inventos. La actividad estará a cargo de Martín Otheguy, director de Gigantes. » El jueves 2 de junio a las 11.00 en el salón rojo será la presentación de Bruno y la nube con forma de dragón, de Marcos Llemes, a cargo de Santiago Pais, de 13 años, quien escribió la reseña para Gigantes y forma parte del Club de Lectura del Centro Cultural de España. » Por último, el sábado 4 de junio a las 15.00 en el salón rojo se llevará a cabo la premiación del concurso Gigantes de la Lengua 2021 y el lanzamiento de la edición 2022, que tendrá nuevamente tres categorías: narrativa, periodismo y divulgación científica. El concurso es organizado por Plan Ceibal, Gigantes y la Cámara Uruguaya del Libro.

Las actividades van a incluir, por supuesto, presentaciones y firmas de libros por los autores, además de talleres, música, teatro, kamishibai, juegos, concursos, películas, narración oral, etcétera.

“Estamos tratando de aprovechar esta alegría que tenemos todos de volver a encontrarnos alrededor de los libros para gurises. Queremos que sea un paseo para la familia, que se puedan quedar, que estén allí disfrutando de distintas actividades. Además de las presentaciones, en las no puede faltar Roy [Berocay], no puede faltar Helen [Velando], no puede faltar Ignacio [Martínez], ni la camada de autores más jóvenes, ganadores de premios inéditos MEC, por ejemplo. Hay de todo”, afirma.

18° Feria del Libro Infantil y Juvenil, en la Intendencia de Montevideo (archivo, mayo de 2017). Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

“Siempre estamos vinculando gente que está trabajando con libros o con cosas relacionadas, como es la ilustración, que nació vinculada a los libros. Está bueno que cada uno muestre su arte, sea a la hora de escribir, sea a la hora de diseñar, sea a la hora de ilustrar, o de cantar, bailar, hacer música. Siempre uno está juntando entusiasmos”, dice.

Más que libros Como destacó la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, la feria es una ocasión propicia para que confluyan actividades diversas que dialogan con la literatura. Destacamos algunas de ellas. » El 28 de mayo a las 15.00 en el salón dorado el músico Marcelo Ribeiro ofrecerá un taller para niños de seis a diez años. A las 17.00, en el escenario del atrio, los hermanos Lagos presentarán Monforte, el gliptodonte (Alfaguara Infantil/Penguin Random House) y tocarán en vivo las canciones del libro. Actividad recomendada para niños de cinco años en adelante. » El 29 de mayo, de 15.00 a 18.00 en el hall del entrepiso, el colectivo Migas de Papel ofrecerá propuestas lúdicas y dinámicas de exploración literaria, en un recorrido variado, que aborda la lectura, la escritura y la ilustración con un formato de circulación libre y espontánea. Dirigido a niñas, niños, jóvenes y familias. Ese mismo día, a las 15.00 en el salón rojo se proyectará la película Misterio en Colonia del Sacramento, inspirada en el libro Misterio en Cabo Polonio, de Helen Velando; estarán la autora e integrantes del elenco. A las 16.00, también en el salón rojo, Niré Collazo presentará Caszacuentos de terror. » El 4 de junio a las 16.00 en el salón rojo se hará una narración teatralizada de Viaje al país de los unicornios, de Gabriela Armand Ugon. La compañía Palabrerío recurrirá al milenario teatro japonés kamishibai, de la mano de las técnicas actuales de sonido e iluminación, para recrear este cuento. La representación estará a cargo de la actriz Paola Hermin, con el diseño de Gabriel Batalla, y la actividad está recomendada para niños a partir de siete años. » El domingo 5 de julio, día de cierre de la feria, además de aprovechar para ver lo máximo posible, la cita es con el Sapo Ruperto, personaje emblemático de la LIJ nacional, a las 16.00 en el atrio.

El Día del Libro

Guglielmo destaca en particular la actividad que se desarrollará el 26 de mayo, cuando se conmemora el Día Nacional del Libro en recuerdo de la creación de la primera biblioteca del país en 1816. Ese día, la FLIJ ofrecerá numerosas actividades: “Tratamos de que sea una movida lo más arborescente posible, porque es demasiado importante esa fecha: que en medio de 1816 [José] Artigas le encomendara a [Dámaso Antonio] Larrañaga fundar una biblioteca porque la gente cuanto más sabe más libre es”, apunta.

Las actividades del 26 combinarán presencialidad y virtualidad. “Todas las actividades que se desarrollen ese día en el salón azul se van a transmitir en directo por el canal de Youtube de Plan Ceibal. Van a estar los chiquilines en el salón azul y también los chiquilines quién sabe dónde. Iremos viendo desde qué lugares se están vinculando. Uno tiene que tomar lo bueno de las cosas. En la pandemia la Biblioteca País de Plan Ceibal fue muy importante para nosotros, para los docentes, para la comunidad toda. En esa situación te permitía tener una superbiblioteca gratis a tu disposición”, destaca Guglielmo.

Un día especial El 26 de mayo se celebra el Día Nacional del Libro y la FLIJ le dedica una jornada intensa. Habrá varias presentaciones y numerosas actividades artísticas en la explanada, en el atrio y en el entrepiso de la IM. » Abre el fuego Roy Berocay, quien a las 10.00 en el salón rojo y a las 14.00 en el salón azul presentará Superniña (más allá de Pateando lunas), publicado por Loqueleo Santillana. También a las 10.00, pero en el salón azul, Helen Velando estará junto a la ilustradora Gabriela Valle Traversa para presentar Buscadores de reliquias y la receta robada (Alfaguara Infantil/Penguin Random House). » A las 11.00 en el salón azul la escritora Virginia Mórtola y la ilustradora Laura Carrasco presentarán Jardín ambulante (Criatura) con una charla sobre la exploración de la naturaleza y el armado de un herbario. A las 15.00 en el salón dorado es el turno de Alejandro Sequeira y Cecilia Ratti con la presentación de la colección Animales en su tinta, Plantas. Un libro para irse por las ramas y Como hongos después de la lluvia (Ediciones de la Canoa). » A las 15.00 en el salón azul Sandra Bentancor hablará sobre Historias de vacaciones peligrosas (Fin de Siglo), y a las 16.00 en el mismo lugar tomará la posta Guillermo Lockhart para presentar Misterio de Cabo Frío junto con Plan Ceibal. Además de las presentaciones de libros, medulares en toda feria porque permiten el contacto entre autores y lectores, y muestran un panorama de las novedades editoriales, habrá actividades artísticas diversas para disfrutar en familia. » A las 14.00 en el salón dorado se podrá ver Volar, espectáculo de marionetas de Ovidio Fernández. A la misma hora se puede optar por ir al salón rojo, donde se proyectará Furiosa. Una compañía teatral intenta poner en escena el clásico de William Shakespeare La fierecilla domada. Mientras se desarrolla el argumento original, este colectivo teatral enfrenta sus propios conflictos al intentar encontrar la mejor manera de representar la obra. Esta propuesta promueve la discusión sobre temas relacionados con la vigencia de los clásicos, la igualdad de género y el posicionamiento de las mujeres en la sociedad. » En el atrio también habrá actividad: a las 16.00 las cuentacuentos de Pipokas compartirán historias con el auditorio, y a las 17.45 El Cuarteto del Amor paseará y cantará por la feria. » En el escenario de la explanada la actividad también será nutrida: a las 14.00 y a las 16.00 cantará Letu Ruibal, a las 15.00 la banda Taita Merello presentará A ver cómo quedó, a las 17.00 cantará El Cuarteto del Amor y a las 18.00 se presentará el rapero Kung Fu Ombijam.

El afiche

La primera pista de que ya se estaba preparando todo para la 20ª edición de la FLIJ la dio el habitual llamado a concurso para el afiche que lanzó hace unos meses la Cámara. La propuesta ganadora fue la de Federico Murro. Al respecto, comenta Guglielmo: “Por primera vez incorporamos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; les preguntamos si les interesaba participar como jurados y enseguida se entusiasmaron y nos dijeron que sí. Eso permitió un diálogo sobre los criterios entre la academia y la industria editorial. El fallo fue unánime: Fede Murro es un gran ilustrador, y el mensaje que tiene atrás esa Caperucita acariciando al lobo y leyéndole un libro dice mucho”.

Novedades en tiempos difíciles

Más que nunca, esta edición de la FLIJ genera expectativas por las novedades editoriales, ya que durante la pandemia –sobre todo en 2020– la edición de libros se vio muy disminuida y muchos proyectos en los que las editoriales estaban trabajando quedaron postergados. Así que en esa materia la feria va a estar nutrida. “Hay muchas novedades. Todas las editoriales teníamos libros nuevos esperando a ver qué pasaba, orejeando, porque no tenemos una espalda financiera como para largar las novedades a ver qué pasa”, dice Guglielmo, y comenta acerca de la situación actual de la industria editorial: “Lamentablemente, los últimos libros que se están publicando están muy caros porque Uruguay no escapa a la situación actual de aumento loco de los precios del papel, de las tintas, de las cartulinas... El papel se está usando masivamente para packaging y eso ha elevado enormemente los costos, acá llega a precio de oro. Por eso no es sólo que en la Feria haya ofertas, sino que los libros anteriores, por más que sus precios se hayan ido ajustando, siempre están más baratos que esta locura que tenemos hoy. Es una escalada espantosa”.

20ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Desde el 24 de mayo al 5 de junio en la Intendencia de Montevideo. De lunes a viernes de 9.00 a 19.00; sábados y domingos de 12.00 a 20.00.

Las páginas se presentan El cronograma de actividades de la FLIJ está disponible en el sitio web de la Cámara Uruguaya del Libro. Acá va una selección de un puñado de las decenas de presentaciones de libros programadas, con énfasis en las novedades. » El 24 de mayo, en el arranque, a las 9.00 en el salón dorado, se presentará Alboroto animal, de Karina Macadar con ilustraciones de Nat Cardozo, publicado por Loqueleo Santillana. La actividad está recomendada para niños de cuatro a siete años. » El 25 a las 10.00 en el salón dorado Sebastián Pedrozo estará con Lucy y las criaturas, que acaba de salir por Fin de Siglo. Para niños de diez años en adelante. A las 18.00 en el salón rojo se presentará La gran carrera, de ca-teter (Alter Ediciones), ganador del Premio Nacional de Ilustración 2020. » El 27 a las 14.00 en el salón azul Susana Olaondo presentará el flamante Lluvia (Alfaguara Infantil/Penguin Random House), con la participación de La Extravagancia Trío, en una actividad para niños a partir de cuatro años. » El 3 de junio a las 11.00 en el salón dorado Fabián Lucas presentará Lena, Emma y Dulce Marta, que recibió el segundo premio en la edición 2020 de los premios Juan Carlos Onetti, que otorga la IM, y acaba de salir por el sello Fin de Siglo. A partir de ocho años. » El 4 de junio a las 17.00 en el salón rojo la ilustradora Luisa Sabatini y la escritora Silvia Soler propondrán la actividad “Libros para jugar”, en la que presentarán ¿Y si jugamos a que había un fantasma? (proyecto seleccionado en los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura que está a punto de salir de imprenta por el sello Más Cerca) y El libro infinito (publicado por Más Cerca, recibió una mención en la última edición de los Premios Nacionales de Literatura). Luego, a las 18.00 en el salón dorado, Margarita Muñiz y Hogue presentan Señor cuervo (Planeta).

.