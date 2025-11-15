La banda Hereford, integrada por Guzmán Mendaro (guitarra líder), Diego Martino (voz y guitarra), Rodrigo Trobo (batería) y Frank Lampariello (bajo), volvió al ruedo hace dos años, en un Teatro de Verano con entradas agotadas, luego de una década de haberse disuelto. El grupo se formó en 1995, al año siguiente editó su primer disco, Cuatro estómagos, y empezó a crecer en la recepción del público, a medida que iba tomando fuerza la segunda camada del rock uruguayo en democracia, luego de la movida de la posdictadura, que tiene como quiebre simbólico el último toque de Los Estómagos, en 1989.

Con los discos en vivo Documentado (2000) y Documentado electroacústico (2002), que tenían dos versiones de “Bienvenida al show”, que se convirtió en su máximo hit, el grupo preparó el terreno, y su estatus se terminó de construir con el álbum La corona del rey (2003). En aquel 2003 participó en la primera edición del Pilsen Rock, y se convertiría en la única banda que estuvo en cada una de las ediciones del festival cervecero de Durazno.

Manual de otro, disco editado en 2010, fue el último material de estudio que lanzó la banda, hasta que en 2024, luego de su vuelta, publicó dos canciones sueltas, “Juntos” y “De cero” –disponibles en plataformas digitales, al igual que los demás discos–. El regreso se dio a toda pompa e incluyó tres funciones en el Solís junto con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Según se anuncia, en el festejo de este sábado en Sala del Museo el grupo presentará varias de las nuevas canciones que conformarán su próximo disco.

Hereford. Sábado a las 20.00 en Sala del Museo (rambla 25 de Agosto y Maciel). Entradas por Redtickets a $ 1.780.

Fabián Fata Delgado. Foto: Gianni Schiaffarino

Noche de gala tropical en el Sodre

En noviembre de 2024, en el Teatro de Verano, se realizó una gala de música tropical para festejar los 50 años del Club de Anita. Este domingo, desde las 20.00, en el Auditorio del Sodre habrá otra noche de gala tropical, por los 51 años del Club de Anita, en lo que se anuncia como “un gran espectáculo, reuniendo a los mejores exponentes de la movida tropical de nuestro país”. En esta oportunidad, se presentarán Marihel Barboza, Miguel Ángel Muñiz, Fata Delgado, Bola 8, Monterrojo, La Decana, Rolando Paz, Candelaria, El Gucci, Seba Torres, Cumanacao, Paola Paz, Richard y Banda Zeta, Valeria Gau, Marcos da Costa, Lalo Torres, Agustina Núñez, Bocha Lozano y muchos más. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 700 a $ 1.800.

Mocchi en la esquina del bar Brecha

Este domingo, desde las 18.30, en la esquina de Canelones y Aquiles Lanza, donde se ubica el bar Brecha, Mocchi celebrará otro año de música “con un cierre a cielo abierto en la calle del bar, con un montón de ganas de festejar y alguna sorpresita más”, según se anuncia. A través de sus redes sociales, Mocchi adelantó que la movida tendrá de todo un poco, como circo y hasta un campeonato de backgammon. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 935.

Documental Agridulce

El martes a las 19.30 en la sala Zitarrosa habrá una función especial de la película Agridulce (Carlos Conti, 2018), un documental tragicómico centrado en la vida de Luis Magallanes, militante de los derechos LGBTIQ+ y actor transformista conocido como Dulce Polly, que este año cumple 25 años de trayectoria. Todo lo recaudado será para solventar el tratamiento oncológico de Magallanes. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 200.

Orquesta Sinfónica del Sodre

Este sábado a las 20.00 la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentará en el Auditorio Adela Reta con un repertorio de obras de Vicente Ascone, Alberto Ginastera, Pietro Mascagni, Ottorino Respighi y Heitor Villa-Lobos, bajo la dirección de Nicolas Rauss, con Lucrecia Jancsa como solista (arpa) y la participación del Coro Nacional del Sodre. Las entradas se compran por Tickantel y van desde $ 170 a $ 850.

Cuatro Pesos de Propina y Las Manos de Filippi

La banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina junto con la argentina Las Manos de Filippi se presentarán este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco). Las entradas se consiguen por Redtickets, quedan de $ 1.280.

Mariano Martínez en Montevideo Music Box

El músico argentino Mariano Martínez, guitarrista, cantante y productor musical, líder fundador de la disuelta banda Attaque 77, se presentará este sábado a las 21.00 en Montevideo Music Box (Dámaso Antonio Larrañaga y Joanicó), con el grupo que lo acompaña en su nueva carrera solista, para festejar los 35 años del disco El cielo puede esperar (1990), de Ataque 77, que marcó un quiebre y fue el primer éxito de la banda, a caballo del hit “Hacelo por mí”. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 930.

La Gozadera en Malvín

Este sábado, desde las 18.00, en Amazonas y Aconcagua (Malvín) se presentará la comparsa La Gozadera, en un evento que tendrá feria de emprendedores, muestra de talleres y stands culturales.

Tabaré Cardozo en Durazno

El murguista y cantautor Tabaré Cardozo sigue celebrando sus 25 años de trayectoria con la presentación de su nuevo vinilo, Murga, que incluye las canciones clásicas murgueras de todo su repertorio. Este domingo, Cardozo y su banda se presentarán en el Centro Cultural Teatro Español de la ciudad de Durazno (18 de Julio y Juan Zorrilla de San Martín). Las entradas están disponibles por Redtickets y van de $ 700 a $ 1.300.