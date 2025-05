El centro cultural Recreo de Ciudad Vieja (Sarandí y Colón) será el lugar que recibirá el espectáculo Más cerca que siempre, que este sábado a las 20.30 llevarán adelante las cantautoras Malena Muyala y Ana Prada, en una unión musical que es relativamente reciente pero promete seguir.

Muyala cuenta que con su colega vienen presentándose en vivo desde hace dos años, sobre todo en Argentina, porque desde que es directora del teatro Solís no ha cantado en Uruguay, más que por alguna invitación muy puntual. La primera vez que ambas se presentaron en el país fue hace un mes, en el Festival del Olimar, y ahora, que surgió la reactivación del espacio de Recreo, con varios eventos musicales, las invitaron a formar parte.

Foto: Ernesto Ryan

Muyala cuenta que les gustó la posibilidad de presentarse allí porque ya tienen un espectáculo “bastante armadito”, primero con músicos de Argentina; en esta ocasión, serán acompañadas por Gustavo Montemurro (teclado y voces) y Leticia Lonchar (percusión). Las cantautoras desenfundarán sus respectivas guitarras; a su vez, Muyala ahora está incursionando en el ronroco, un instrumento boliviano que es una especie de charango pero más grande. Comenta que Prada se ríe porque le dice que pone “la ronroca en todas las canciones”, pero subraya que “es relinda la sonoridad que tiene” y está muy entusiasmada con el instrumento. “Es un momento para ir un poco a jugar, a divertirnos, a hacer música y a compartir”, dice Muyala sobre el espectáculo.

La cantante subraya que con Prada se conocen desde que eran veinteañeras –o sea, desde hace más de tres décadas– y tienen una historia de vida compartida, “de mucha familiaridad”, pero nunca habían coincidido a nivel musical. “Y claro, es como estar con la familia sobre el escenario, nos conocemos mucho y tenemos la misma edad, nos llevamos 38 días. Al cruzar las canciones, de mi autoría o de Ana, en la voz de una o de la otra, cobran una dimensión totalmente diferente”, cuenta.

Foto: Ernesto Ryan

Muyala pone como ejemplo la milonga “Soy pecadora”, una de las canciones más características de Prada (que justamente abre el disco Soy pecadora, de 2009), que la empieza cantando ella, y ese enroque también lo hacen en “Pasos”, de Muyala, que la arranca cantando Prada. Muyala dice que al principio le resultó raro escuchar sus canciones interpretadas por otros. Por ejemplo, ahora Jorge Nasser hace una versión de “Pasos”, y hay otras versiones por ahí, pero nunca le pasó de estar en el escenario compartiendo con otra persona que cante su canción y le ponga su impronta, dándole una dimensión “totalmente diferente”.

“Entonces, tiene un componente muy lúdico. Vamos a tratar de controlar para no hablar mucho, porque hablamos un montón en el show. Pero a mí me ha hecho mucho bien volver al escenario, y con una amiga, con una contención”, subraya. En el repertorio de este espectáculo hacen básicamente canciones de autoría de ambas, y Muyala subraya que obviamente la milonga “está sumamente presente”, así como el milongón y el candombe, además de la música “más folclórica” de Prada. A su vez, la cantante destaca que su último disco, Temporal (2015), si bien tiene una raíz tanguera, como todos sus álbumes, “se aleja un poco del tango más reconocible como tango”. La cantante agrega que en el repertorio de este espectáculo se toman algunas “licencias” a la hora de interpretar varias canciones, simplemente porque les gustan, pero prefiere no adelantar cuáles, así el público se sorprende.

Foto: Ernesto Ryan

A fines del año pasado Muyala estaba trabajando en canciones nuevas. Ahora cuenta que está terminando de hacer una reforma muy grande en su casa, y una de las razones por las que la hizo es poder tener un espacio absolutamente acondicionado para instalarse a trabajar en su próximo material. “Me están rondando ya algunos temas nuevo y me quiero poner a trabajar en eso. Están ahí, leudando”, finaliza.

Foto: Ernesto Ryan

Malena Muyala y Ana Prada. Sábado a las 20.30 en el centro cultural Recreo de Ciudad Vieja (Sarandí y Colón). Entradas en Redtickets a $ 1.300.

Alejandro Balbis en el teatro Macció

El murguista, guitarrista y cantautor Alejandro Balbis se presentará este sábado a las 21.00 en el teatro Macció de San José (18 de Julio y 25 de Mayo). Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 400 a $ 600.

Tunda Prada en el teatro Escayola

Este sábado a las 20.00 en el teatro Escayola de Tacuarembó (25 de Mayo y Luis Alberto de Herrera) el dibujante y músico Tunda Prada presentará DUNA, el resultado “de un trabajo de investigación y de experimentación artística que concluye en un espectáculo de carácter inclusivo”, con canciones, cuentos y dibujos del artista. Prada es “capaz de plasmar su arte a través de distintos lenguajes, brindándonos así la posibilidad de transitar y disfrutar su obra a través de diferentes sentidos”, se publicita. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500 y $ 700.

Jazz History en la sala Zitarrosa

Jazz History es el nombre del nuevo espectáculo de Paris Jazz Club, el proyecto musical creado por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca a fines de 2014 en Buenos Aires, quienes también llevan adelante los shows Woody Allen Night y Jazz Cartoons. Según se anuncia, en este nuevo espectáculo contarán “la historia del jazz con diferentes sonoridades musicales, intervenciones humorísticas características de la agrupación e imágenes que ilustran cada momento”.

“El viaje comienza desde las raíces del jazz en Nueva Orleans, con instrumentos de aquella época y exponentes como Louis Armstrong y Sidney Bechet. Marcaremos el swing con los pies al compás del legado de Benny Goodman, recorreremos los ritmos frenéticos del bebop y entraremos en una profunda relajación con el sonido cool de la época de Miles Davis, entre otros. Además, interpretaremos clásicos inolvidables de Frank Sinatra y Edith Piaf”, se agrega. La cita será este sábado a las 20.00 en la sala Zitarrosa, con entradas por Tickantel a $ 800 y $ 1.200.