La Semana de Carnaval que se viene tendrá una nutrida agenda de toques, sobre todo en la costa este del país, como suele suceder por estas fechas. En la amplia oferta se destaca el recital del lunes a las 20.30 en la fortaleza de Santa Teresa (kilómetro 306 de la ruta 9, Rocha), donde se presentará No Te Va Gustar, con entrada –y salida– gratuita, en el marco de los festejos por los 200 años de la independencia de Uruguay. Los liderados por Emiliano Brancciari presentarán su flamante disco de estudio, Florece en el caos, publicado a principios de enero, en el que desplegaron un sonido más cercano al rock del que nos tenían acostumbrados en los últimos álbumes. Y, por supuesto, no faltarán varias de sus clásicas canciones, en lo que promete ser un concierto masivo para recordar.

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, resaltó en una entrevista realizada por el portal de Presidencia de la República que la Comisión del Bicentenario se propuso “recrear el proceso histórico que fue de 1825 a 1830”, con el fin de recordar “los 200 años de construcción de lo que terminó siendo la República Oriental del Uruguay”. En este caso, se celebran los 200 años de las liberaciones de la fortaleza de Santa Teresa y del fuerte de San Miguel. “Es una actividad muy linda porque combina lo popular, con una banda muy querida a nivel nacional y regional –también la independencia fue un proceso regional–, en un momento clave de la temporada turística”, sostuvo.

A su vez, el tradicional festival del boliche Medio y Medio de Punta Ballena (Maldonado), que está festejando sus 30 años de fundado, en estos días de Carnaval brindará una seguidilla de noches con espectáculos para todos los gustos. Este sábado a las 21.30 se presentará la cantante cordobesa Zoe Gotusso, quien en noviembre editó su tercer disco, Detalles (2025), “un álbum que marca un regreso al romanticismo que la caracteriza, pero desde un lugar más consciente y profundo; producido por María Wolff y grabado en Los Ángeles junto con músicos internacionales, el disco reafirma su madurez artística”, según se resalta en la gacetilla de prensa.

El domingo, también a las 21.30, la cosa se pondrá bailable con la presentación del músico tropical floridense Carlos Chacho Ramos, quien en 2025 festejó sus 40 años de carrera con un tour que lo llevó a presentarse en cada uno de los 19 departamentos del país. El escenario de Medio y Medio no es nuevo para Ramos, ya que supo presentarse ahí en el verano de 2024, y para esa ocasión le dijo a la diaria que su música va más allá de lo tropical: “Nosotros estamos abocados a hacer música folclórica, que tiene nuestras raíces, y porque también utilizamos instrumentos vinculados a la música folclórica, como acordeón y guitarra”.

El festival seguirá el lunes, con la legendaria banda de rock brasileña Os Paralamas do Sucesso; el jueves hará de las suyas el grupo de cumbia argentino La Delio Valdez y el viernes tocará nada menos que Skay Beilinson, el exguitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien en los 25 años que lleva de separada la banda cultivó ocho discos como solista. Las entradas para todas estas presentaciones se consiguen por Redtickets.

Arranca la temporada sinfónica del Sodre

Este sábado a las 20.00, en el auditorio Adela Reta, la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre inaugurará su temporada sinfónica de 2026, con un espectáculo llamado Ritual y un programa dedicado a “grandes obras del siglo XX”. Según se anuncia, el concierto marcará el debut del maestro Ignacio García Vidal como nuevo director titular de la orquesta.

El programa empezará con la primera suite del ballet El sombrero de tres picos, del español Manuel de Falla (1876-1946). Luego vendrá otra obra española, el concierto para guitarra y orquesta Fantasía para un gentilhombre, de Joaquín Rodrigo (1901-1999), con la participación solista de Eduardo Fernández en las seis cuerdas. El evento cerrará con la suite del ballet El pájaro de fuego, del ruso Ígor Stravinsky (1882-1971). Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 170 a $ 900.

Trotsky Vengarán en La Floresta

La banda de Guillermo Peluffo, Hugo Díaz y compañía se presentará este sábado a las 20.00 en el Club Tiburón de La Floresta (Canelones), con entradas por Passline.com a $ 1.000.

La Orquesta de las Mil Melodías

En un especial por el Día de los Enamorados, La Orquesta de las Mil Melodías se presentará, “entre copas, la luna y el swing”, este sábado a las 22.00 en Pueblo Narakan, en Punta del Este (Juan Díaz de Solís 678), para lo que se anuncia como “una noche de música en vivo, buena comida y encuentros que se disfrutan sin apuro”. Las entradas salen $ 590. Por reservas, comunicarse al 098 104 500.

Alejandro Lerner en Punta del Este

El cantante y compositor argentino se presentará el domingo a las 21.00 en el hotel Enjoy de Punta del Este. Las entradas se consiguen suticket.com desde 60 dólares.

Chapital en Villa Dolores

El jueves a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores se presentará el guitarrista Juan Pablo Chapital para celebrar la edición en vinilo de su último disco, Móvil (2024). Tocará junto con Martín Ibarburu (batería), Nacho Labrada (teclados) y Nacho Mateu (bajo). Interpretará temas de sus cinco discos como solista y algunas versiones de artistas como Ruben Rada, Hugo Fattoruso, Dino, The Beatles, Jeff Beck y Carlos Santana. Las entradas se venden por Redtickets a $ 650.