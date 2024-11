En apenas unas horas se concretará el esperado debate entre Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Álvaro Delgado (Partido Nacional).

De cara a la segunda vuelta de las elecciones nacionales, el primer y único debate presidencial se desarrollará en Estudio 9 desde las 21.00, aunque la previa comenzará unas dos horas antes, y será transmitido en cadena nacional por radio y televisión. Quienes se encuentren en el exterior podrán unirse a la transmisión por Youtube de distintos medios de comunicación, entre ellos, canal 5 y la Asociación de la Prensa Uruguaya.

El intercambio, que durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques, cada uno con dos tandas de siete minutos, se centrará en cinco ejes: desarrollo humano, seguridad, economía, conocimiento y trabajo.

Esta es una instancia obligatoria que establece la Ley 19.827 desde hace cinco años. En esta oportunidad los moderadores serán Pilar Teijeiro y Raúl Ponce de León, por decisión de los comandos. En los días previos los equipos acordaron algunos detalles, por ejemplo, los lugares donde estarán ubicados: el candidato nacionalista se ubicará sobre el lado izquierdo de la imagen y el candidato frenteamplista se parará sobre el lado derecho.

Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, cinco de cada diez personas mirarán el debate: el 52% indicó que lo mirará, 30% que no lo hará y 18% no sabe o no contesta.