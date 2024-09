Pocos días después de la salida de Laura Raffo del herrerismo, el sector anunció una alianza con la 880, el sector del senador Juan Sartori, y los movimientos no terminan ahí, porque esta semana anunciarán “nuevas incorporaciones”, según adelantó el diputado Rodrigo Blás en diálogo con la diaria. El dirigente restó dramatismo a la situación que atraviesa el sector, con el argumento de que “lógicamente cada vez que hay un movimiento hay quienes lo comparten, quienes no lo comparten, y eso genera cambios, cambios que a veces pueden hacer que se pierda alguien y otras veces que sumes a alguien”.

Según supo la diaria, el senador Luis Alberto Heber informó en los últimos días a la dirigencia herrerista que en la semana entrante se sumarán dos diputados nacionalistas al herrerismo, que atravesó varias turbulencias en las últimas semanas que culminaron en el alejamiento de su exprecandidata del sector, la semana pasada, luego de que se confirmara la decisión de que será el senador Luis Alberto Heber quien encabece la lista 71 para el Senado y no ella, que tenía esa aspiración. Finalmente, Raffo anunció el jueves que se integrará a Alianza País, el acuerdo entre Espacio 40, Mejor País y Alianza Nacional, y lo oficializará el lunes.

En diálogo con la diaria, el expresidente y dirigente histórico del herrerismo Luis Alberto Lacalle Herrera argumentó que la decisión de que Heber encabezara la lista se basó en parte en el magro resultado de Raffo en la interna y en que algunos grupos que habían acompañado su precandidatura, como Alianza Nacional y la lista 33 de Canelones, liderada por el diputado Sebastián Andújar, se alejaron de Sumar. “Todo eso ha convertido a nuestro movimiento herrerista en el único sostén, así que ese fue el razonamiento”, concluyó el exmandatario.

Si bien los problemas en el herrerismo no empezaron ahora –dado que viene perdiendo peso en términos de representación parlamentaria y perdió en este período a un dirigente de primera línea, el exsenador Gustavo Penadés, que actualmente se encuentra en prisión preventiva por múltiples delitos sexuales–, según supo la diaria por varias fuentes, el armado de las listas sigue tensionando la interna y las conversaciones para calmar las aguas por estas horas son constantes.

“Estamos en la etapa tal vez más fea del ciclo electoral. En cualquier sector y en cualquier partido es algo que lleva su tiempo y obviamente deja a veces vencidos y vencedores o contentos y tristes. Es parte de la actividad política”, reflexionó al respecto la presidenta de la 71, Valentina Arlegui, en diálogo con la diaria. “El herrerismo ha pasado de todo: ha conocido la gloria absoluta y ha conocido otros momentos; no nos asusta, es un sector firme que tiene mucha savia nueva y mucha renovación, y este tipo de alejamientos lo que hacen es darles oportunidad a otros compañeros que se la merecen”, analizó Arlegui, y aseguró que “dentro de la 71 hay una nueva generación pujante”.

Pasando raya de las decisiones que derivaron en la salida de Raffo, Blás analizó que “ha sido una buena reacción del herrerismo leer los resultados electorales de la interna y reposicionarse para mantener fuerza y vigencia”, y que “en ese objetivo, y como es normal en todos estos procesos de armado de listas, acuerdos, etcétera, hay movimientos para un lado y para otro, que son propios de los derechos y ambiciones de cada uno”. A su entender, “el resumen de todo esto es bueno y hacia adelante el herrerismo queda fortalecido”.

Consultado sobre cómo recibió el hecho de que Raffo aceptara en Alianza País exactamente el mismo lugar en la lista que le había ofrecido la 71 (segunda suplente del segundo senador después de Luis Lacalle Pou, que integra todas las listas blancas de forma simbólica), Blás consideró que Raffo “tendrá sus razones”, pero acotó que “una vez que uno no consigue sus expectativas en un lugar muchas veces termina bajándolas en otros lugares, a veces producto de cómo se arriba a las decisiones”.

Por su parte, Arlegui sostuvo que recibió la decisión “con sorpresa, porque para tener el mismo lugar en otro lado se hubiera quedado con nosotros, que me parecía que le traía buenas cosas al sector”, lamentó, y aclaró que vivió la salida de Raffo del sector con “mucho dolor en lo personal”, dado que mantenía con la economista un vínculo de cercanía.

Sartori: de explorar alianzas con el wilsonismo a acordar con el herrerismo

“Con Sartori lo que tenemos nosotros es la posibilidad de juntar la historia, la trayectoria, el funcionamiento, la estructura del herrerismo con alguien que representa una visión moderna de ver el Uruguay en el mundo”, sintetizó Blás con relación al acuerdo anunciado esta semana con la lista 880, sector con el que los une, aseguró, “el compromiso con el futuro, el pragmatismo”, el hecho de ser “liberales” y “un profundo sentido social a la hora de la distribución”.

En tanto, Arlegui afirmó que la alianza con el sartorismo “a un sector que es tradicional [el herrerismo] le inyecta una nueva mirada y un aspecto diferente, más abierto al mundo, de un hombre de empresas, relacionado con los negocios, que justamente se suma a nuestro tronco ideológico tradicional”, y como puntos en común resaltó “la búsqueda de la libertad, el individuo como centro de nuestras preocupaciones; son dos sectores que son populares, [que están] cerca de las preocupaciones de la gente, y creo que es un espacio nuevo que es tentador para los votantes”.

Pero el herrerismo no fue la primera opción que manejó Sartori para formar alianza en estas elecciones: ya a principios de 2022 el empresario empezaba a pensar en esta instancia electoral y, por entonces, dialogaba fluidamente con los sectores denominados wilsonistas, como Por la Patria, Alianza Nacional y Mejor País, con la intención de conformar eventualmente una alianza para competir con el ala herrerista –que no lidera la lista 71 sino Aire Fresco, la agrupación del presidente Luis Lacalle Pou y del candidato nacionalista, Álvaro Delgado–. De hecho, por ese entonces se manejaba la idea de que Sartori fuera el precandidato del wilsonismo, aunque, obviamente, estas negociaciones no prosperaron.

Más recientemente, el grupo de Sartori mantuvo conversaciones con Beatriz Argimón y su grupo, que por entonces era Futuro Nacional –que luego formó alianza con D Centro, para dar surgimiento a El Futuro es D Centro–, en aras de que uno de los dos pudiera ser precandidato, y, ya pasada la interna, la aspiración del sartorismo era formar una “tercera vía” dentro del Partido Nacional (PN), integrada junto al herrerismo y El Futuro es D Centro, pero, finalmente, el grupo de Argimón quedó por fuera del acuerdo.

Consultado sobre qué balance hace del derrotero de Sartori, una figura muy cuestionada desde su llegada al PN, en 2018, incluso desde filas blancas –por ejemplo, por sus ausencias al Parlamento, sus largas estadías en el exterior y su conflicto con la Junta de Transparencia y Ética Pública por sus faltas a la hora de entregar información de su patrimonio–, Blás sostuvo que Sartori “exploró todo el partido para ver dónde se encontraba más cómodo” y a partir de ese recorrido “definió generar un espacio con nosotros”.

“Todos hablamos con todos, todos exploramos ideas y nos escuchamos, hasta que cuaja algo. Acá cuajó esta posibilidad que resulta, supongo yo, lo más atractivo para Juan, para el presente y para el futuro”, cerró Blás.