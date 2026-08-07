Número 54 - agosto de 2026

Editorial
- Autocratizándose, por Roberto López Belloso.
- Fascismo en Francia, el gran malentendido, por Benoît Bréville y Pierre Rimbert.
Opinión
- La coalición de la ruta 40, por José Natanson.
Región
- La hija del autócrata, por Gloria Ziegler.
- De La Paz a Cantón, ida y vuelta, por Maëlle Mariette.
- Cuba en los albores del capitalismo, por Julia Neima.
Dossier
- Biblioteca, taller y escola.
- La izquierda y la inteligencia artificial, por Evgeny Morozov.
- La alegría como proyecto, por Paulo Ramos.
Mundo
- Radiografía de la ultraderecha y su violencia, por Laurent Bonelli.
- Se desmorona el apoyo de los polacos a Ucrania, por Philippe Descamps y Filip Meyer.
- Irak contra el derecho del mar, por Didier Ortolland.
- Namibia: genocidio invisible, por Clotilde Ravel.
Temas
- Geopolítica de los hoteles de lujo, por Lindita Çela y Tristan Coloma.
- Chamanes para reparar el sueño surcoreano.
Culturas
- Tres novelas cruzadas, por Gabriel Peveroni.
- Crónicas del desconcierto, por Lala Toutonian.
- Política | Un fantasma recorre el mundo, por Marta Vassallo.
- Historia | Ganar la guerra, por Rafael Trejo.
- Narrativa | Entregas de Forastera vol. 1, por Roger Sacco.
- Ensayo | ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia?, por Federico Lorenz.
- Ayudamemoria.
Laterales
- No te escondas, por Fernando Butazzoni.