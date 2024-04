En un acto celebrado el domingo en la rambla del barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que no atacó al sistema electoral, reclamó su derecho a participar en las elecciones y además elogió al magnate sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X.

El acto, al que asistieron cerca de 30.000 personas, fue organizado por uno de los principales articuladores del bolsonarismo, el líder evangelista Silas Malafaia, informó el portal Metrópoles.

Con la consigna de estar defendiendo la democracia, Bolsonaro criticó las decisiones del ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y elogió a Musk por sus presuntos argumentos en defensa de la libertad de expresión. “Pido un aplauso para Elon Musk, dueño de una plataforma cuyo objetivo es hacer libre al mundo entero”, dijo Bolsonaro.

Musk amenazó con no cumplir las decisiones de los tribunales brasileños con frecuentes ataques a Moraes, quien incluyó al empresario en la investigación sobre las redes de noticias falsas creadas por seguidores bolsonaristas.

El excapitán ultraderechista también cuestionó su inelegibilidad, determinada por el TSE debido a una reunión con embajadores previa a las elecciones de 2022 en la que Bolsonaro cuestionó abiertamente al sistema electoral brasileño.

El TSE entendió que Bolsonaro incurrió en abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación y por ello lo inhabilitó para participar en elecciones hasta 2030. Sobre el caso, Bolsonaro expresó este domingo: “No me reuní con narcotraficantes, me reuní con embajadores y me declararon inelegible”.

En el acto también dio un breve discurso Silas Malafaia, quien atacó a los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) -la corte de Justicia más importante del país- además de criticar las investigaciones sobre las milicias digitales, que pretende regular los contenidos que se publican en las redes sociales. El pastor evangelista dijo que esta investigación “del dictador Alexandre de Moraes es una censura de esta dictadura y eso no lo podemos permitir”.

El evento de este domingo fue comentado por Elon Musk, algo que aprovechó la diputada y presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleissi Hoffmann, para expresar que la posición del empresario sudafricano no deja dudas sobre el alineamiento que existe entre él y el bolsonarismo contra la soberanía brasileña.

“Si a alguien le quedaba alguna duda, el acto de Copacabana expuso el total alineamiento del bolsonarismo con el dueño de X, contra la democracia en Brasil”, expresó la parlamentaria, informó el portal Brasil 247.

“El multimillonario Musk es el nuevo ídolo de esta gente que practicó y quiere volver a practicar la tortura, la censura y la dictadura, y que ahora están disfrazados de defensores de la libertad. Con el apoyo de X y una red fascista internacional, Bolsonaro lanza ataques contra el STF y el ministro Alexandre de Moraes, que combaten el golpismo y su red de mentiras en nuestro país”, destacó Hoffmann.