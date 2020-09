La bancada bicameral del sector Ciudadanos del Partido Colorado emitió este viernes una declaración en la que asegura que la denuncia penal presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) contra el director general de la Granja, Nicolás Chiesa, “carece de todo fundamento jurídico y tiene como único fin desprestigiar a una persona honesta que ha llevado adelante importantes denuncias contra la administración anterior”. Los legisladores colorados afirman también que el argumento del FA “es una absoluta falsedad”, y argumentan que no existe ninguna resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que designe a Chiesa como integrante del Consejo Asesor del Mercado Modelo.

“Confiamos plenamente en la integridad y honradez del Ingeniero Nicolás Chiesa y en que la Justicia va a dejar al descubierto esta burda maniobra política de desprestigio a una persona honesta, de la cual los senadores del Frente Amplio deberán hacerse responsables”, afirma el comunicado.

El martes los 13 senadores del FA presentaron una denuncia penal contra Chiesa por dos delitos de conjunción del interés personal y el público, y abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. La base de la denuncia es que Chiesa figuraba como titular de la Dirección General de la Granja (Digegra), del MGAP, y también había firmado documentos como apoderado de la empresa Mi Granja SA.

Este jueves el ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, envió una carta a la Comisión Administradora del Mercado Modelo en la que asegura que, a pesar de que su nombre figura como integrante del Consejo Asesor en representación del Ministerio, Chiesa no fue designado.

“Al día de la fecha este ministerio no ha designado a ningún representante en dicho órgano y por tal motivo desearíamos que se nos informe con base en qué fuente se realizó la mencionada publicación. Asimismo, se solicita dar de baja del portal web el nombre del ingeniero Nicolás Chiesa”, concluye la misiva.

Sin embargo, en el acta 745_20200714 del Consejo Asesor del Mercado Modelo del 14 de julio de 2020, Chiesa figura como uno de los asistentes. Ese día la sesión duró tres horas, de 14.00 a 17.00, y se trataron varios temas. El punto 5 del acta dice que Chiesa “comenta algunas líneas de trabajo y acción que se están llevando a cargo por parte de la Digegra”.

Por su parte, el senador del FA Charles Carrera aseguró que la situación de Chiesa es compleja, porque “existe una prohibición legal” que establece “que no se puede estar de los dos lados del mostrador, y acá es bien claro: él, siendo director de la Granja, tiene que desarrollar un conjunto de políticas públicas en beneficio de todo ese colectivo y administra un fondo de recursos al mismo tiempo que estaba representando a una empresa muy importante del sector”.

El senador dijo que hay actas y mucha documentación que prueban que Chiesa es el representante del Poder Ejecutivo en la gobernanza actual de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). “Consideramos que hay un accionar delictivo”, dijo en referencia a la Ley 19.823, Declaración de Interés General del Código de Ética en la Función Pública.

Con relación a la carta de Uriarte, Carrera dijo a la diaria que al ministro “hay que regalarle una brújula”, porque “no sabe dónde está parado”. “Es un representante del Poder Ejecutivo que no tiene noción”, dijo. “Es como dijo el presidente, no se puede estar de los dos lados del mostrador, y no hay duda de que estuvo de los dos lados”, sostuvo.

El senador del FA dijo también que hay que investigar cuál era el cargo que Chiesa tenía en Mi Granja, porque “no era un administrativo cualquiera, tenía un cargo gerencial, ahora son cuestiones que la Fiscalía tiene que investigar”.

Carrera consideró también que es “raro” que el ministro no haya informado al presidente sobre los artículos del Presupuesto que cambian la gobernanza de la UAM, y reiteró que se trata de un avasallamiento, no sólo a la Intendencia de Montevideo sino a todos los gobiernos departamentales.

Uriarte había dicho a Radio Sarandí que esa parte de la ley de presupuesto se hizo de manera apresurada porque “se vencían los plazos”. El ministro aseguró que el pedido llegó a través de la Junta Nacional de la Granja, “con muy poco tiempo antes del vencimiento de la presentación de la ley de Presupuesto”, lo que tampoco permitió avisar a la intendencia con antelación.