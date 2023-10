La vicepresidenta de la República y líder del sector Futuro Nacional, Beatriz Argimón, anunció este sábado que no será precandidata en las internas del Partido Nacional en 2024 y que su agrupación decidió apoyar la precandidatura de Álvaro Delgado. A su vez, a principios de octubre, Argimón había anunciado una alianza con el grupo blanco liderado por el senador y empresario Juan Sartori.

Así las cosas, ayer, ni bien se conoció el anuncio de apoyo a Delgado por parte de Argimón, el senador suplente de Sartori, Juan Straneo, aclaró en su cuenta de X que el empresario y su lista, la 880, “no adhirieron a la precandidatura de Delgado ni a ninguna candidatura”. “Están todas las posibilidades abiertas, incluso la de que Sartori sea candidato. El anuncio de apoyo de Beatriz Argimón a una candidatura no nos comprende a nosotros”, indicó.

En diálogo con la diaria, Straneo dijo que en su sector no sabían que Argimón haría este anuncio el sábado, por lo tanto, es una “sorpresa”, y aseguró que Sartori tampoco “estaba notificado de la decisión de ella”. “Que sorprendió es la palabra que lo describe, pero nosotros no calificamos su decisión ni hacemos una evaluación negativa de lo que ella hace. Simplemente, a nuestro electorado, a la gente afín a Sartori y a los dirigentes que son más afines a una candidatura de Juan les aclaramos que la definición de Beatriz no nos comprende a nosotros en cuanto a candidaturas. Eso es lo que tiene que quedar claro”, insistió.

El senador suplente agregó que esto quiere decir que el anuncio de Argimón no implica que Sartori apoye a Delgado, pero tampoco que el empresario “descarte apoyarlo”. A su vez, dijo que “por supuesto” puede suceder que el senador blanco finalmente defina postularse, aunque todavía no se manejan tiempos ni plazos para tomar una definición sobre el tema.

Straneo dijo que el acuerdo entre Argimón y Sartori es “de tipo político, mirando hacia adelante, sin definición de candidaturas, nada más”, y que la idea es, por estos días, empezar a definir “lineamientos generales”. Aclaró que el acuerdo significa, por ejemplo, que Argimón y Sartori eventualmente se presenten en una misma lista para las elecciones de octubre de 2024.