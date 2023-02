El senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara habló este viernes, en conferencia de prensa en Florida, sobre la situación del exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal, que pasó de testigo a indagado en la causa que involucra al exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, convocó a Leal luego de que trascendiera que se habría reunido con los padres de Astesiano, que viven en la ciudad brasileña Barra do Chuí.

Bergara respaldó las declaraciones al respecto del presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, y remarcó que Leal visitó a los padres de Astesiano “estrictamente a título personal” y que “ningún ámbito ni jerarquía del FA estaba informado de esa gestión”. De todas formas, consideró que se trató de un “hecho inconveniente” que “no contribuyó a como venía el proceso político”.

Asimismo, dijo que en el FA no se explican “dónde puede haber un delito por el hecho de que un ciudadano vaya a hablar con otro que ni siquiera está indagado”. “No nos explicamos demasiado por dónde puede venir esta cuestión de pasar a indagado porque eso presupone que puede haber algún delito involucrado y, la verdad, nosotros no vemos ningún delito en el hecho de que un ciudadano vaya a reunirse y dialogar con otro”, expresó. En ese sentido, señaló que no entiende como este hecho “puede implicar algún tipo de obstrucción a la Justicia”.

El senador recordó que tanto Raúl Astesiano, el padre del excustodio, como Leal, “descartaron de plano” que el exdirector de Convivencia Ciudadana le hubiera entregado dinero.

En esa línea, Bergara apuntó contra el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que exigió al FA que “tome una definición” con relación a la visita que hizo Leal a los padres de Astesiano. “No hay mucho que explicar en esto”, dijo el senador frenteamplista, y afirmó que quien debe dar explicaciones es Delgado, porque en las declaraciones, tanto del padre como del hermano de Astesiano, “queda claro” que el secretario de Presidencia “mintió”. “Es Álvaro Delgado el que tiene que dar explicaciones de por qué mintió. Al mentir, él sí está obstaculizando la Justicia. Es él quien tiene que dar explicaciones a raíz de lo que el propio padre y hermano de Astesiano dicen”, enfatizó.

El senador volvió a referirse a las palabras de Pereira y apuntó que la situación de Leal “no puede ser algo que tape lo realmente importante y grave que son todos los delitos que se confirman a partir del caso Astesiano”. “La falta de asunción de responsabilidades políticas y cómo continúa esto con otros indagados, como es buena parte de la cúpula policial, esas son cosas institucionalmente graves que requieren niveles de explicación mucho mayor y la asunción de responsabilidades políticas tanto del ministro del Interior [Luis Alberto Heber], del secretario de Presidencia, del prosecretario de la Presidencia [Rodrigo Ferrés] y del presidente de la República [Luis Lacalle Pou]”, manifestó.