El presidente electo, Yamandú Orsi, convocó a su gabinete ministerial a una reunión este sábado en el Municipio de Salinas, Canelones. Este fue el primer encuentro desde que fueron anunciados los próximos ministos el lunes 16.

Sobre la reunión, Orsi adelantó en rueda de prensa que el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el próximo prosecretario de la cartera, Jorge Díaz, harían “algún adelanto de cómo viene la cosa” con respecto a la transición. No obstante, aclaró que la información brindada por el gobierno fue recibida este viernes, por lo cual no cree que los ministros hayan podido estudiarla “aún con detenimiento”. Asimismo, aclaró que por el momento “no hay sorpresas” en cuanto a lo informado por los actuales jerarcas.

Yamandú Orsi el sábado en el Municipio de Salinas, Canelones Foto: Rodrigo Viera Amaral

En cuanto a la situación fiscal del país señalada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, Orsi dijo “ya hubo una reunión o dos de lo que es nuestro equipo económico con el equipo saliente y todavía no hay conclusiones. Hay información que todavía resta. Puedo dar un titular, puedo decir lo que pienso, pero precisamos más documentación para tener una muy buena foto del día cero”.

Consultado sobre si está prevista una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou antes del 1° de marzo de 2025, dijo que “quizás sí, pero si surge la necesidad. Si no nos reunimos, es porque todo viene fluyendo de manera normal. Más allá de alguna llamada por teléfono”.

Por otra parte, Orsi manifestó que hasta el momento no hubo avances en el diálogo con el actual gobierno sobre el proyecto Neptuno. “Nosotros tenemos nuestra posición. Todavía no hay otra señal que nos permita decir que tenemos que ir en tal sentido. El gobierno sabe cuál es nuestra opinión porque eso lo hablamos”, expresó.

“Lo que hay hasta ahora es una autorización ambiental, veremos en las conversaciones bilaterales, pero ahora que están los equipos y que tenemos la información, lo más probable es que en algunos ámbitos del equipo del gobierno entrante o el saliente se profundice un poco más”, continuó.

Yamandú Orsi y Cristina Lustemberg, el sábado 21 de diciembre. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Acerca de la represa de Casupá, afirmó: “La vamos a hacer. Tiene muy poca discusión, o muy poco punto en contra. Al contrario, fue bien estudiado en su momento y a mí no me gusta tampoco hacer todo en términos de blanco o negro, o todo contrapuesto”.

Respecto a si cree que la obra no se llevó a cabo en este período por razones políticas, dijo: “No puedo interpretar, no sé. Creo que la lectura de los hechos ilustra que este gobierno prefirió la otra opción. Es legítimo que cada cual elija lo que está caminando, con los ruidos que está generando. Uruguay no puede demorarse más en hacer alguna cosa”.

El presidente electo también fue consultado sobre la decisión del Ejecutivo de retirar a Ancap del proyecto de hidrógeno verde de HIF Global, por la cual renunció el presidente de Ancap Alejandro Stipanicic. “La participación o no participación de Ancap creo que son de las cosas que han tomado estado público. Tampoco hay nada escondido. Cada ministerio verá qué información tiene, y es un proceso que falta tiempo, pero cuando querés acordar ya estamos en marzo y hay que tener la mayor información posible”.

“Veremos cuáles son los resortes y las herramientas jurídicas que quedan en manos como para poder hacerlo. Ahí todavía no exploré, sé lo que piensa el equipo, lo que pensamos, pero veremos cuáles son los caminos que quedan”, dijo con referencia a la posibilidad de revertir la decisión.

Con respecto a si el Estado debe participar en ese proyecto, dijo: “No. Que esté abierta la posibilidad, que es lo que establecía la primera idea -el contrato, el acuerdo, la posibilidad, la puerta abierta- no quiere decir que el Estado se decida a participar”.

Yamandú Orsi, el sábado 21 de diciembre. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Orsi tras dichos de Topolansky: “La búsqueda de la verdad es una búsqueda permanente y constante”

El mandatario electo contó que no tuvo diálogo en los últimos días con el expresidente José Mujica ni con la exvicepresidenta Lucía Topolansky, después de que se conocieran las declaraciones de esta sobre la existencia de presuntos falsos testimonios en causas que investigan crímenes de lesa humanidad.

Sobre la citación de Fiscalía a Lucía Topolansky, Orsi señaló que ya expresó su opinión respecto al tema, pero reiteró: “Históricamente para nosotros ha sido un tema de memoria, verdad y justicia. La memoria creo que ha triunfado, me acuerdo hace unos cuantos años que se minimizaba el hecho de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad. Después la población toda entendió lo que había pasado, y hoy ya no hay dudas con respecto a eso”.

En ese sentido, sostuvo además que “la búsqueda de la verdad es una búsqueda permanente y constante, porque sigue habiendo muchas dudas. Sigue habiendo nada menos que ciudadanos uruguayos desaparecidos, que no sabemos su destino. Hubo crímenes. Y ahí la verdad creo que ha triunfado también a partir de muchas acciones e incluso desde los gobiernos”.

“Si yo tuviera elementos que pudieran contribuir al esclarecimiento por parte del Poder Judicial de las cosas que han ocurrido o de las responsabilidades que ocurren, lo haría, y así pasa con otros ciudadanos. Quien manifieste que las determinaciones o disposiciones de la Justicia presentaron alguna falla en democracia, por supuesto, tiene que plantearlo. Esa es mi visión, y de verdad muy rara vez podré decir si algo me gusta que hizo la Justicia o no, pero muy rara vez opino sobre lo que está resuelto por parte del Poder Judicial”, dijo Orsi.