No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Velódromo Municipal fue escenario en la noche del sábado del “ReSItal”, un evento artístico organizado por la Comisión Nacional por el Sí para recaudar fondos para la campaña a favor de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). En las tribunas, las remeras, pañuelos y accesorios con la leyenda “Voto Sí” se fundían con la iluminación de tono rosa, y fuera, en las calles cercanas, las hileras de autos estacionados se distinguían, casi sin excepción, con banderas y pancartas rosadas. Sobre las 21.00, el público prácticamente colmó los asientos disponibles, y según indicó la organización a la diaria, se vendieron cerca de 10.000 entradas, con un valor de entre 600 y 1.600 pesos.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, llegó poco antes de que comenzara el espectáculo. Allí conversó con la prensa y resaltó la importancia de la instancia electoral del domingo 27: aunque algunos dirigentes frenteamplistas –incluso el propio expresidente José Mujica– relativizaron la trascendencia del referéndum, Cosse afirmó lo opuesto: “nos estamos jugando el futuro del país”. La jerarca dijo ser optimista sobre el resultado y lo atribuyó a la “gran labor” que está desarrollando “la militancia, casa a casa, conversando mucho, y creo que hay que seguir así hasta el final, hasta el último minuto”. Cosse señaló que en esta instancia “no vamos a estar eligiendo propuestas ni promesas”, sino definir “si una ley queda con 135 artículos que son realmente muy malos y que no hay organización seria que no haya dicho que son malos”.

Actividad de cierre de campaña por el Si a la derogación de 145 artículos de la LUC, el sábado 19 de marzo, en el Velódromo Municipal. Foto: Meri Ann Parrado

Consultada sobre la agresión que vivieron militantes del Sí en una barriada en San José, Cosse dijo que convoca a los militantes por el Sí a “bajar la pelota al piso, a no caer en provocaciones, a no caer en polarizaciones”, si bien por otra parte pidió no “dejar pasar las falsedades”. En ese sentido, lamentó “haber oído falsedades de actores políticos por el No”, que a su entender a lo largo de la campaña fueron “muchas”.

Por su parte, Rafael Michelini, dirigente frenteamplista e integrante de la Comisión por el Sí, dijo que se apunta a derogar los contenidos de la norma que “afectan a los derechos y las libertades de la gente” y aquellos que “sacan al Estado como amortiguador de la vida y la calidad de vida de la gente” y que “a los docentes de la educación”.

También se manifestó optimista sobre el resultado, con base en la experiencia de la recolección de las firmas y otros indicios alentadores: “A ocho días, las encuestas están dando que hay paridad y que el Sí viene subiendo; la gente se anima a poner la balconera, a vestir sus autos con banderas, a sacar lo rosado todos los días en su vestimenta, y nos llena de entusiasmo. Estamos muy convencidos de que estamos muy cerca de conseguir la victoria”, aseguró.

Actividad de cierre de campaña por el Si a la derogación de 145 artículos de la LUC, el sábado 19 de marzo, en el Velódromo Municipal. Foto: Meri Ann Parrado

En tanto, la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, coincidió en que los militantes están “dejando todo en la cancha” y apuntó que se percibe “en la gente una excelente receptividad”. “La mayoría de la gente ya sabe de lo que se trata y entienden que hay que votar Sí, para que se entienda de una vez por todas que esta no es la manera de gobernar democráticamente que tenemos los uruguayos y que queremos los uruguayos”, manifestó la dirigente sindical.

Por otra parte, Pereira fundamentó la necesidad de hacer este evento para recaudar fondos en la falta de equidad de recursos entre una campaña y la otra: “sabemos lo que cuestan los minutos en los medios televisivos y es difícil para nosotros, que tenemos escasez de recursos. Claramente es muy desigual. No tenemos los fondos y los recursos que tienen quienes están en el gobierno hoy”, aseveró.

Sobre la decisión del presidente, Luis Lacalle Pou, de realizar una conferencia de prensa al cierre de la campaña, en lugar de una cadena nacional, como hará el comando del Sí, dijo que “está en su derecho” pero “para la población no es lo mismo” porque “los tiempos se dan de forma totalmente desigual”, y agregó que es “muy difícil creer que son iguales las condiciones entre una cadena y una conferencia de prensa”. Aclaró que si bien se manejó esa opción, hasta ahora no está definido si el Sí va a hacer una conferencia posterior.

“La LUC ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida”

“Nos oponemos al uso abusivo del instrumento de la ley de urgente consideración. En este gobierno, y para cualquier gobierno futuro. Nos preguntamos: ¿hasta dónde se puede llegar forzando la Constitución en la cantidad de artículos y de materias incorporadas a una LUC? ¿Si esta LUC pasa, cuál será el límite para las próximas?”, reza la proclama que leyó la actriz Gabriela Iribarren en el estrado.

Actividad de cierre de campaña por el Si a la derogación de 145 artículos de la LUC, el sábado 19 de marzo, en el Velódromo Municipal. Foto: Meri Ann Parrado

En el texto también se destaca que los 18 meses de aplicación de la norma refuerzan el convencimiento sobre la “necesidad de su anulación”, porque “en nada mejoró, en este tiempo de aplicación, la vida de nuestra gente. Perdimos derechos y libertades ante la autoridad, y la inseguridad crece en forma constante y eso nos afecta a todos y todas. Muy especialmente a las más humildes y a los jóvenes”.

Uno de los contenidos que se menciona es el cambio en el cálculo para fijar los precios de los combustibles, y al respecto se señala que en este período “los combustibles aumentaron 36%, lo que ha impactado en la canasta básica de productos, en el transporte y en toda la actividad económica, afectado fuertemente el consumo de nuestras familias. Si a ello le agregamos la inflación y dos años de caída de los salarios y las jubilaciones, podemos afirmar que la LUC ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida de nuestra gente”, sostiene el documento.

En la proclama también se hace mención a lo “desigual” de la “batalla”, pero se describe el hecho de haber alcanzado las 800.000 firmas para impulsar el recurso como una “hazaña democrática” que “creciendo ‘desde el pie’, con razones y compromisos, ha realizado el pueblo uruguayo”. Finalmente, se llama a vestir de rosado “las casas, calles y plazas de nuestro país” de aquí al 27 de marzo, y a llevar el “mensaje a cada persona vecina, amiga, o conocida en todos los puntos del país” para forjar “una nueva victoria democrática de nuestro pueblo”.

La grilla musical de la noche estuvo integrada por Kobba, Julio Cobelli, Mocchi, Mónica Navarro, Larbanois & Carrero, Christian Cary y Doña Bastarda.