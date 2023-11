El presidente Luis Lacalle Pou regresó este sábado al mediodía a Uruguay, desde Estados Unidos. Estaba previsto el ingreso de la prensa a la base de la Fuerza Aérea y se daba por descontado que haría declaraciones, pero el mandatario optó por no hablar con los medios de comunicación. Adelantó que lo haría en la tarde y le dijo a los periodistas: “Nunca nos escondimos nosotros”. Una vez hecho el traspaso de mando con la vicepresidenta Beatriz Argimón, se dirigió hacia la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde tendrá una seguidilla de reuniones a raíz de la crisis política que vive el gobierno por la investigación sobre la tramitación del pasaporte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Lacalle Pou se reunirá en primer lugar con Argimón y con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En el entorno de Presidencia están expectantes sobre la resolución que tomará sobre los tres funcionarios implicados en el caso que todavía están en funciones, después de la renuncia del canciller Francisco Bustillo: el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y el asesor en comunicación del presidente, Roberto Lafluf.

Llegada de Luis Lacalle Pou a Uruguay este sábado. Foto: Mara Quintero

La exvicecanciller Carolina Ache declaró el miércoles en la justicia que Bustillo y Lafluf le pidieron que borrara chats y no entregara a la justicia pruebas donde consta que Maciel le había advertido que sabían que Sebastián Marset era un “narco pesado y peligroso”, y que sería “terrible” que le entregaran el pasaporte, lo que finalmente terminó sucediendo. Marset estaba preso en Dubái por falsificación de documento, fue liberado y pudo salir de ese país con el documento uruguayo.

La primera consecuencia de esas declaraciones fue la renuncia de Bustillo, que presentó el mismo miércoles. No obstante, el viernes el excanciller fue a declarar a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno y aseguró que Ache fue quien no tomó medidas ante la alerta que le transmitió Maciel, e incluso dijo que en las fechas claves de la tramitación del pasaporte la ministra interina era ella y no él, que estaba de viaje en misión oficial.

Pero la oposición y los partidos de la propia coalición de gobierno pretenden que Lacalle Pou de “explicaciones” sobre lo sucedido y tome medidas respecto del resto de los funcionarios involucrados. Desde la oposición, el Frente Amplio pidió la destitución de Heber, Maciel y Lafluf, y adelantó que de no concretarse avanzaría en la moción de censura contra Heber. En ese caso, los votos de la coalición no estarían para respaldar al ministro.

Lacalle se reunirá a las 17.00 con el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, con el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Luego, a las 18.30 será el turno del encuentro con el presidente del FA, Fernando Pereira.

Traspaso de mando con vicepresidenta Beatriz Argimón tras la llegada de Luis Lacalle Pou al país, este sábado. Foto: Mara Quintero

